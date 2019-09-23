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В Бресте состоится турнир про мини-футболу "Трансплантация - это жизнь"
24.09.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте 4-5 октября 2019 года состоится Второй международный турнир про мини-футболу среди пациентов после трансплантации и на гемодиализе.
В матче примут участие команды из Беларуси, России, Украины, Польши. Соревнования пройдут во Дворце спорта «Виктория». В них примут участие игроки старше 18 лет, пациенты после трансплантации органов и тканей, проходящие процедуру диализа, а также врачи и медицинский персонал, принимающий участие в их лечении.
Матч приурочен к Европейскому Дню органного донорства и трансплантации. Приглашаем вас поддержать команду от Беларуси.
Время соревнований
4 октября: с 17.00 до 21.00
Организатором мероприятия является Международный центр «Донорство Диализ Трансплантация».
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