Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 4-5 октября 2019 года состоится Второй международный турнир про мини-футболу среди пациентов после трансплантации и на гемодиализе.





В матче примут участие команды из Беларуси, России, Украины, Польши. Соревнования пройдут во Дворце спорта «Виктория». В них примут участие игроки старше 18 лет, пациенты после трансплантации органов и тканей, проходящие процедуру диализа, а также врачи и медицинский персонал, принимающий участие в их лечении.

Матч приурочен к Европейскому Дню органного донорства и трансплантации. Приглашаем вас поддержать команду от Беларуси.

Время соревнований

4 октября: с 17.00 до 21.00

5 октября: с 11.00 до 15.00

Организатором мероприятия является Международный центр «Донорство Диализ Трансплантация».