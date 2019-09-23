Брестские теплосети информируют потребителей, что возможны перебои с горячей водой

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые жители и гости города! Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе ПУ «Брестгаз», возможны перебои с горячим водоснабжением в Восточной части города с 06.00 часов 25 сентября до 24.00 25 сентября 2019 года.





Брестские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.