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Брестские теплосети информируют потребителей, что возможны перебои с горячей водой

24.09.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые жители и гости города! Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе ПУ «Брестгаз», возможны перебои с горячим водоснабжением в Восточной части города с 06.00 часов 25 сентября до 24.00 25 сентября 2019 года.

Брестские теплосети информируют потребителей, что возможны перебои с горячей водой

Брестские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.

 
 
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