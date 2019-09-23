«Прошло достаточно времени». Александр Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»

Источник материала: Аргументы и факты

Главная звезда телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь возвращается в телевизионный клуб знатоков. Об этом объявила телекомпания «Игра-ТВ», занимающаяся съемками проекта.

В сообщении, размещенном на сайте компании, говорится: «Телекомпания „Игра-ТВ“, учитывая принесённые Александром Друзём извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семёнова».

Осенняя серия игр стартует 28 сентября. Команда Виктора Сиднева, в настоящее время имеющая 9-й рейтинг среди участников телевизионной версии «Что? Где? Когда?», сыграет во второй игре 5 октября.

64-летний Александр Друзь является шестикратным обладателем приза «Хрустальная сова», обладателем приза «Бриллиантовая сова», магистром игры «Что? Где? Когда?». В 1995 году он был отмечен орденом «Бриллиантовая звезда» как лучший игрок за все 20 лет существования элитарного клуба.

«Думал сыграть пару раз и этим ограничиться... Меня сгубило любопытство», — признался однажды сам знаток.

Александр Друзь был единственным из знатоков, кто без пауз принимал участие в играх телевизионного клуба с 1981 года. Однако его карьера прервалась из-за скандала, разразившегося в феврале 2019 года.

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«Я обвиняю»: скандал на игре «Кто хочет стать миллионером?»

Обвинения в отношении Друзя выдвинул главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер.

По версии Бера, которую он опубликовал в своем «Живом Журнале», в ноябре 2018 года, накануне съемок передачи, в которой Друзь должен был участвовать вместе с Виктором Сидневым, знаток «предложил поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы».

Для этого Друзь попросил редактора программы предоставить ему правильные ответы на вопросы с шестого по пятнадцатый, обещая в качестве платы часть призовых денег.

Илья Бер не отверг данное предложение, а «решил попробовать его поймать, особо не рассчитывая на успех».

Далее редактор вел переговоры с Друзем, которые записывал, чтобы «иметь неопровержимые доказательства того, что человек реально способен как ни в чём не бывало играть на деньги на известных ему заранее вопросах».

На самой игре редактор заменил вопросы с десятого по пятнадцатый, после чего «Друзь заметно потускнел, и дальше активность проявлял в основном Сиднев».

Передача вышла в эфир 22 декабря 2018 года. Друзь и Сиднев дошли до пятнадцатого вопроса, на который не смогли ответить. В итоге они выиграли несгораемую сумму в 200 тысяч рублей.

«Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении и предлагаю Правлению МАК принять решение о его дисквалификации в качестве игрока в спортивное „Что? Где? Когда?“, а также организатора турниров и функционера МАК. Прошу считать этот пост официальным обращением в Комиссию по этике МАК и в Правление МАК. Копии будут направлены на официальные адреса этих структур», — заявил Илья Бер.

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Отстранение на неопределенный срок

Александр Друзь в интервью РБК заявил: «Голос на записях Бера действительно мой, и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша».

Знаток утверждал, что собирался подыграть Беру, чтобы вывести его на чистую воду, но «все оказалось сложнее»: «Последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя, когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по „Что? Где? Когда?“. Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось».

В итоге компания «Красный квадрат», производящая «Кто хочет стать миллионером?», объявила об отстранении Ильи Бера. По словам генерального директора телекомпании Ильи Кривицкого, Бер был не вправе устраивать «следственные эксперименты» в федеральном телеэфире, какими бы благими ни были его намерения.

Также результат игры с участием Друзя и Сиднева был аннулирован, выигранные деньги им не выплатили.

В свою очередь, генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ» Наталия Стеценко объявила, что Александр Друзь будет отстранен от участия в «Что? Где? Когда?» на неопределенный срок.

Первый канал поддержал принятые решения.

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Сразу после этого стало известно, что знаменитый знаток выехал в США. Несмотря на то, что презентация книги Друзя в Калифорнии была запланирована давно, на фоне скандала пошли слухи, что магистр игры может и не вернуться.

В мае 2019 года на сайте международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» появилось сообщение о том, что Александр Друзь принес свои извинения за случившееся. Правление МАК «Что? Где? Когда?» приняло решение расформировать Комиссию по этике, которой руководил Друзь. Знаток остался вице-президентом организации.

Илья Бер так прокомментировал «Интерфаксу» данное решение: «Не думаю, что правление будет во второй раз возвращаться к этой истории, как, знаете, раньше было: два раза за одно и то же не вешают. Раз уже проголосовали и не всплывет никакой новой информации, откуда же ей взяться? Теоретически еще может быть какое-то развитие, но в целом вопрос закрыт, по крайней мере, пока».

Виктор Сиднев, возглавляющий шестерку, в которой играет Александр Друзь, выражал надежду на то, что его друг и соратник вернется в игру уже 2 июня. Однако ожидания Сиднева не оправдались: дисквалификация с магистра снята не была.

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Нынешнее решение, обнародованное телекомпанией «Игра-ТВ», означает, что Друзь прощен, но пока сможет быть только зрителем. Возвращение к игре произойдет не раньше весны 2020 года, когда начнется новый сезон.

Есть еще один любопытный момент. В летней серии 2019 года шестерка Виктора Сиднева одержала победу над телезрителями со счетом 6:5. Лучшим игроком команды была признана... Инна Семенова, заменившая Друзя. Девушка, которая более чем на 30 лет моложе магистра и выступает в клубе с 2016 года, дала правильные ответы на три вопроса, в том числе на два решающих. Если Инна так же успешно сыграет и в осенней серии игр, встанет логичный вопрос: а нужен ли команде Александр Друзь или ему пора уступить дорогу молодым?

Пресс-служба Первого канала сообщила, что не возражает против возвращения Александра Друзя.

«Мы с глубоким уважением относимся к создателям „Что? Где? Когда?“ и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.