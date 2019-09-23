ФИФА назвала лучшего футболиста, команду и гол года

Источник материала: Ежедневник



фото: belaruspartisan.by

23 сентября в Милане прошла церемония премии The Best FIFA Football Awards 2019.

Лучшим футболистом мира в сезоне 2018/19 по версии FIFA стал форвард "Барселоны" Лионель Месси. В борьбе за титул аргентинец опередил своего извечного оппонента Криштиану Роналду, который сейчас выступает за туринский "Ювентус", а также нидерландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дайка, который ранее стал лучшим игроком года по версии европейской ассоциации (УЕФА), пишет Лига .

Лучшим тренером сезона стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Ему удалось впервые за 14 лет привести "красных" к триумфу в Лиге чемпионов.

Приз лучшего голкипера мира получил также представитель "Ливерпуля" - бразилец Алиссон Беккер.

В команду года по версии FIFA вошли:

вратарь — Алиссон Беккер ("Ливерпуль");

защитники — Вирджил ван Дайк ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт (Аякс/"Ювентус"), Марсело и Серхио Рамос (оба -"Реал);

полузащитники — Эден Азар ("Челси"/"Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона");

нападающие — Киллиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

Лучшим голом года признан мяч 18-летнего венгерского форварда Даниэля Жори.