ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФИФА назвала лучшего футболиста, команду и гол года

24.09.2019 16:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

ФИФА назвала лучшего футболиста, команду и гол года

фото: belaruspartisan.by

23 сентября в Милане прошла церемония премии The Best FIFA Football Awards 2019.

Лучшим футболистом мира в сезоне 2018/19 по версии FIFA стал форвард "Барселоны" Лионель Месси. В борьбе за титул аргентинец опередил своего извечного оппонента Криштиану Роналду, который сейчас выступает за туринский "Ювентус", а также нидерландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дайка, который ранее стал лучшим игроком года по версии европейской ассоциации (УЕФА), пишет Лига.

Лучшим тренером сезона стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Ему удалось впервые за 14 лет привести "красных" к триумфу в Лиге чемпионов.

Приз лучшего голкипера мира получил также представитель "Ливерпуля" - бразилец Алиссон Беккер.

В команду года по версии FIFA вошли:

вратарь — Алиссон Беккер ("Ливерпуль");

защитники — Вирджил ван Дайк ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт (Аякс/"Ювентус"), Марсело и Серхио Рамос (оба -"Реал);

полузащитники —  Эден Азар ("Челси"/"Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона");

нападающие — Киллиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

Лучшим голом года признан мяч 18-летнего венгерского форварда Даниэля Жори. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 сентября в Милане прошла церемония премии The Best FIFA Football Awards 2019.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жертвы «Снежка». История самых секретных ядерных испытаний СССР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские обувь распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика