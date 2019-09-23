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ФИФА назвала лучшего футболиста, команду и гол года
24.09.2019 16:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belaruspartisan.by
23 сентября в Милане прошла церемония премии The Best FIFA Football Awards 2019.
Лучшим футболистом мира в сезоне 2018/19 по версии FIFA стал форвард "Барселоны" Лионель Месси. В борьбе за титул аргентинец опередил своего извечного оппонента Криштиану Роналду, который сейчас выступает за туринский "Ювентус", а также нидерландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дайка, который ранее стал лучшим игроком года по версии европейской ассоциации (УЕФА), пишет
Лучшим тренером сезона стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Ему удалось впервые за 14 лет привести "красных" к триумфу в Лиге чемпионов.
Приз лучшего голкипера мира получил также представитель "Ливерпуля" - бразилец Алиссон Беккер.
В команду года по версии FIFA вошли:
вратарь — Алиссон Беккер ("Ливерпуль");
защитники — Вирджил ван Дайк ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт (Аякс/"Ювентус"), Марсело и Серхио Рамос (оба -"Реал);
полузащитники — Эден Азар ("Челси"/"Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона");
нападающие — Киллиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус").
Лучшим голом года признан мяч 18-летнего венгерского форварда Даниэля Жори.
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23 сентября в Милане прошла церемония премии The Best FIFA Football Awards 2019.
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