Калиновского могут перезахоронить в Беларуси, но нужна ваша подпись

Источник материала: KYKY

Беларусы запустили сбор подписей, чтобы Кастуся Калиновского перезахоронили в нашей стране. Это информация появилась в Telegram-канале блогера Эдуарда Пальчиса.

Напомним: два года назад на горе Гедимина в Вильнюсе обнаружили останки 20 человек. В марте ученые подтвердили , что среди них есть останки Кастуся Калиновского. Перезахоронение должно пройти в ноябре в Вильнюсе. С большим трудом беларуской общественности удалось добиться того, чтобы надписи на могилах повстанцев выполнили в том числе на беларуском языке.

По данным канала, правительство и депутаты Сейма Литвы всерьез обсуждают этот сценарий. По этому поводу беларусы подготовили публичное обращение к властям Литовской Республики, которое уже поддержали Светлана Алексиевич, Юрий Зиссер, Андрей Дынько, Владимир Орлов, Лявон Вольский, Виталий Гурков и другие.

«Мы понимаем, что вы, граждане Литвы, расцениваете Кастуся Калиновского как своего героя. Мы уважаем ваше стремление к тому, чтобы похороны Калиновского должны проходить в специальном месте — пантеоне борцов за свободу. Такое место нужно и нам, беларусам. <...>

Беларуский народ переживает непростое время, когда существует множество угроз государственной независимости. Похороны Кастуся Калиновского в Беларуси стали бы символом и напоминанием беларускому народу, как надо любить свою родину, свой народ и как нужно за них сражаться», — заявлено в обращении.

Если вы разделяете эту позицию, можете присоединиться — для этого перейдите по ссылке и заполните форму. В течение недели все подписи соберут и отправят правительству Литвы.