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Калиновского могут перезахоронить в Беларуси, но нужна ваша подпись

24.09.2019 17:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусы запустили сбор подписей, чтобы Кастуся Калиновского перезахоронили в нашей стране. Это информация появилась в Telegram-канале блогера Эдуарда Пальчиса.

Напомним: два года назад на горе Гедимина в Вильнюсе обнаружили останки 20 человек. В марте ученые подтвердили, что среди них есть останки Кастуся Калиновского. Перезахоронение должно пройти в ноябре в Вильнюсе. С большим трудом беларуской общественности удалось добиться того, чтобы надписи на могилах повстанцев выполнили в том числе на беларуском языке.

По данным канала, правительство и депутаты Сейма Литвы всерьез обсуждают этот сценарий. По этому поводу беларусы подготовили публичное обращение к властям Литовской Республики, которое уже поддержали Светлана Алексиевич, Юрий Зиссер, Андрей Дынько, Владимир Орлов, Лявон Вольский, Виталий Гурков и другие.

«Мы понимаем, что вы, граждане Литвы, расцениваете Кастуся Калиновского как своего героя. Мы уважаем ваше стремление к тому, чтобы похороны Калиновского должны проходить в специальном месте — пантеоне борцов за свободу. Такое место нужно и нам, беларусам. <...>

Беларуский народ переживает непростое время, когда существует множество угроз государственной независимости. Похороны Кастуся Калиновского в Беларуси стали бы символом и напоминанием беларускому народу, как надо любить свою родину, свой народ и как нужно за них сражаться», — заявлено в обращении.

Если вы разделяете эту позицию, можете присоединиться — для этого перейдите по ссылке и заполните форму. В течение недели все подписи соберут и отправят правительству Литвы.

Читайте по теме: Пять беларусов, которых помнит и не может поделить весь мир, но не родная страна

 
 
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Беларусы запустили сбор подписей, чтобы Кастуся Калиновского перезахоронили в нашей стране. Это информация появилась в Telegram-канале блогера Эдуарда Пальчиса. ...
 
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