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Статьи, исследования, обзоры: в сети открыли доступ к крупнейшей энциклопедии музыки

24.09.2019 16:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Российская государственная библиотека открыла доступ в сети к ресурсу Grove Music Online — это проект, который представляет собой гигантскую (крупнейшую в мире!) энциклопедию обо всем, что связано с музыкой.

Grove Music Online от издательства Oxford University Press часто обновляется. Он включает в себя больше 50 тысяч статей, которые писали и редактировали девять тысяч экспертов. В хранилище есть исследования о музыке, тематические обзоры, биографии композиторов, исполнителей, а также детальные списки их произведений. Ресурс включает в себя множество изображений, в том числе музыкальных примеров (аудио- и видео-формата).

Grove Music Online впервые запустили в 2001 году, но изначально это был печатный словарь Grove’s Dictionary of Music and Musicians, который постоянно публикуется с 1878 года.

Тестовый доступ продлится до 18 октября 2019 года. Переходите по ссылке, чтобы ознамиться с хранилищем.

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Теги: Минск
 
 
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Российская государственная библиотека открыла доступ в сети к ресурсу Grove Music Online — это проект, который представляет собой гигантскую (крупнейшую в мире!)...
 
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