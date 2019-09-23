Статьи, исследования, обзоры: в сети открыли доступ к крупнейшей энциклопедии музыки

Источник материала: KYKY

Российская государственная библиотека открыла доступ в сети к ресурсу Grove Music Online — это проект, который представляет собой гигантскую (крупнейшую в мире!) энциклопедию обо всем, что связано с музыкой.

Grove Music Online от издательства Oxford University Press часто обновляется. Он включает в себя больше 50 тысяч статей, которые писали и редактировали девять тысяч экспертов. В хранилище есть исследования о музыке, тематические обзоры, биографии композиторов, исполнителей, а также детальные списки их произведений. Ресурс включает в себя множество изображений, в том числе музыкальных примеров (аудио- и видео-формата).

Grove Music Online впервые запустили в 2001 году, но изначально это был печатный словарь Grove’s Dictionary of Music and Musicians, который постоянно публикуется с 1878 года.

Тестовый доступ продлится до 18 октября 2019 года. Переходите по ссылке , чтобы ознамиться с хранилищем.