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Статьи, исследования, обзоры: в сети открыли доступ к крупнейшей энциклопедии музыки
Источник материала: KYKY>
Российская государственная библиотека
Grove Music Online от издательства Oxford University Press часто обновляется. Он включает в себя больше 50 тысяч статей, которые писали и редактировали девять тысяч экспертов. В хранилище есть исследования о музыке, тематические обзоры, биографии композиторов, исполнителей, а также детальные списки их произведений. Ресурс включает в себя множество изображений, в том числе музыкальных примеров (аудио- и видео-формата).
Grove Music Online впервые запустили в 2001 году, но изначально это был печатный словарь Grove’s Dictionary of Music and Musicians, который постоянно публикуется с 1878 года.
Тестовый доступ продлится до 18 октября 2019 года. Переходите по
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