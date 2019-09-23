Полторы сотни беларуских студентов заставили работать для консервного завода

Источник материала: KYKY

Полторы сотни студентов Витебского государственного университета имени Машерова отправили в Толочинский район собирать яблоки для местного консервного завода, сообщает «Белсат». Они работали несколько недель — без выходных, а случалось, что и под дождем.

Как рассказали сами студенты, им объяснили правила безопасности и дали заполнить документы. Ребят увезли на шести автобусах. «Мы работали без выходных. Обычно наш рабочий день заканчивался в 17:30, после мы ехали в столовую. В субботу нам сокращали рабочий день до 16:30, а в воскресенье — до 14 часов», — поделилась участница сельхозработ, которая предпочла остаться анонимной.

«Белсат» поговорил со студентом одного из витебских колледжей: парень сказал, что сделал все возможное, чтобы в этом году на сельхозработы не ехать. Дело в том, что в прошлом году условия ему не понравились — работникам не выдали спецформы, кормили мало — за неделю молодой человек похудел на четыре килограмма. За труд заплатили 20 рублей — из них удержали сумму на оплату общежития.

Это вообще законно?

Витебский правозащитник Леонид Светик считает, что привлекать студентов во время учебы к сельхозработам — неправомерно, так как это принудительный труд. К слову, учебный процесс в университете на время сбора яблок не прерывается.

«Кодекс об образовании прямо запрещает использование учащихся и студентов на работах или для оказания каких-либо услуг. Это действительно незаконно, но студенты на это соглашаются, так как они не знают своих прав или просто боятся говорить «нет» администрации учебных заведений», — заключил Светик.

Что говорят в учебном заведении?

Там по традиции отказываются от комментариев и перенаправляют все вопросы к БРСМ, где на связь тоже не выходят.