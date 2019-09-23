В гомельском госпитале пациент ночью выпал из окна и погиб

Гомельскай праўдзе » в областном клиническом госпитале инвалидов Отечественной войны, пациент поступил в учреждение здравоохранения 22 сентября в 13.50 на скорой помощи. Как рассказали «» в областном клиническом госпитале инвалидов Отечественной войны, пациент поступил в учреждение здравоохранения 22 сентября в 13.50 на скорой помощи.





У мужчины было повторное нарушение мозгового кровообращения. 52-летний пациент находился на стационарном лечении, суицидальных мыслей не высказывал.





24 сентября в 00.50 мужчина выпал из окна четвертого этажа. Врачи немедленно стали проводить реанимационные мероприятия, оказывали экстренную помощь. Несмотря на все предпринятые меры, в 03.20 констатировали его смерть.









По данному факту главным управлением здравоохранения облисполкома создана комиссия.







