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В гомельском госпитале пациент ночью выпал из окна и погиб
Источник материала: Партизан
В гомельском областном госпитале инвалидов 52-летний пациент выпал из окна четвертого этажа и погиб.
Как рассказали «
У мужчины было повторное нарушение мозгового кровообращения. 52-летний пациент находился на стационарном лечении, суицидальных мыслей не высказывал.
24 сентября в 00.50 мужчина выпал из окна четвертого этажа. Врачи немедленно стали проводить реанимационные мероприятия, оказывали экстренную помощь. Несмотря на все предпринятые меры, в 03.20 констатировали его смерть.
По данному факту главным управлением здравоохранения облисполкома создана комиссия.
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В гомельском областном госпитале инвалидов 52-летний пациент выпал из окна четвертого этажа и погиб.
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