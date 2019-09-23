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Дисквалификация на старте? Оппозиционному выдвиженцу в парламент вынесли второе предупреждение - за призыв к отставке Лукашенко

24.09.2019 16:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Окружная избирательная комиссия Борисовского городского избирательного округа №62 вынесено второе предупреждение активисту Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Александру Абрамовичу и его инициативной группе.

Об этом сообщил наблюдатель кампании "Правозащитники за свободные выборы" Олег Мацкевич, который присутствовал на заседании комиссии 23 сентября.


Член комиссии А.Бородавко на пикете

Член комиссии А.Бородавко сказал, что посетил пикет 19 сентября и заметил, что на деревянном стенде была информация за сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Николая Статкевича, а также надпись "Лукашенко должен уйти". 

В то же время не было информации о том, что идет сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Александра Абрамовича.

Как и предыдущий раз, комиссия проголосовала единогласно "за" вынесение предупреждения. Опять проект решения комиссии о вынесении предупреждения уже был распечатан на бумаге и лежал на столе у ​​председателя ОИК №62 Л.Чечи.

Наблюдателю кампании Олегу Мацкевичу члены комиссии отказали в ознакомлении с текстом решения.


Напомним, первое предупреждение было вынесено Абрамовичу 19 сентября также за надпись на стенде "Лукашенко должен уйти" во время сбора подписей.

После вынесения второго предупреждения Абрамовича могут не зарегистрировать кандидатом в депутаты , даже если он соберет необходимое количество подписей.
 
 
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Окружная избирательная комиссия Борисовского городского избирательного округа №62 вынесено второе предупреждение активисту Белорусской социал-демократической...
 
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