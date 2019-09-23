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Папа отстрелялся и передал эстафету дочери: болели за Сергея Мартынова, теперь - за Марию Мартынову

24.09.2019 16:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Мария Мартынова, которая является дочерью прославленного стрелка Сергея Мартынова, завоевала серебряную медаль в стрельбе из трех положений на чемпионате Европы в Болонье. Вместе с наградой спортсменке досталась путевка на Олимпийские игры-2020 в Токио.



Мартынова выбила 456,9 очка, отстав от победившей швейцарки Нины Кристен на 3,7 балла. Третьей стала норвежка Йенни Стене.

Сергей Мартынов - Чемпион Игр XXX Олимпиады 2012 г. (Лондон) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.

Бронзовый призёр Игр XXVII Олимпиады 2000 г. (Сидней) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.

Бронзовый призёр Игр XXVIII Олимпиады 2004 г. (Афины) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.


Чемпион мира 1990 г. (Москва) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа в командном зачёте.

Чемпион мира 2006 г. (Загреб) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.

Чемпион мира 2010 г. (Мюнхен) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.

Бронзовый призёр I Европейских игр 2015 г. (Баку) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.

Ну а у Марии главные награды,  будем надеяться, впереди. 
 
 
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Белоруска Мария Мартынова, которая является дочерью прославленного стрелка Сергея Мартынова, завоевала серебряную медаль в стрельбе из трех положений на...
 
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