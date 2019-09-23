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Папа отстрелялся и передал эстафету дочери: болели за Сергея Мартынова, теперь - за Марию Мартынову
Источник материала: Партизан
Белоруска Мария Мартынова, которая является дочерью прославленного стрелка Сергея Мартынова, завоевала серебряную медаль в стрельбе из трех положений на чемпионате Европы в Болонье. Вместе с наградой спортсменке досталась путевка на Олимпийские игры-2020 в Токио.
Мартынова выбила 456,9 очка, отстав от победившей швейцарки Нины Кристен на 3,7 балла. Третьей стала норвежка Йенни Стене.
Сергей Мартынов - Чемпион Игр XXX Олимпиады 2012 г. (Лондон) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.
Бронзовый призёр Игр XXVII Олимпиады 2000 г. (Сидней) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.
Бронзовый призёр Игр XXVIII Олимпиады 2004 г. (Афины) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.
Чемпион мира 1990 г. (Москва) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа в командном зачёте.
Чемпион мира 2006 г. (Загреб) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.
Чемпион мира 2010 г. (Мюнхен) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.
Бронзовый призёр I Европейских игр 2015 г. (Баку) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.
Ну а у Марии главные награды, будем надеяться, впереди.
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Белоруска Мария Мартынова, которая является дочерью прославленного стрелка Сергея Мартынова, завоевала серебряную медаль в стрельбе из трех положений на...
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