Папа отстрелялся и передал эстафету дочери: болели за Сергея Мартынова, теперь - за Марию Мартынову

Мартынова выбила 456,9 очка, отстав от победившей швейцарки Нины Кристен на 3,7 балла. Третьей стала норвежка Йенни Стене.

Сергей Мартынов - Чемпион Игр XXX Олимпиады 2012 г. (Лондон) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.





Бронзовый призёр Игр XXVII Олимпиады 2000 г. (Сидней) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.





Бронзовый призёр Игр XXVIII Олимпиады 2004 г. (Афины) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.









Чемпион мира 1990 г. (Москва) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа в командном зачёте.





Чемпион мира 2006 г. (Загреб) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.





Чемпион мира 2010 г. (Мюнхен) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.





Бронзовый призёр I Европейских игр 2015 г. (Баку) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.