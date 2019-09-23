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За день до суда по иску к РОВД блогер Паук получил анонимные угрозы
Источник материала: Партизан
25 сентября состоится рассмотрение судебного иска блогера из Октябрьского Андрея Паука, который пытается взыскать 25.000 рублей морального вреда с Октябрьского РОВД за обыск и изъятие у него техники
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Сообщение было отправлено с филиппинского номера в мессенджере Вайбер. Сам блогер по этому факту пребывает в недоумении. Кому же нужно так запугивать активиста?
«Очевидно, что меня подставили. Суд займёт мою позицию. Если он суд», - комментирует ситуацию сам активист.
Напомним, в марте этого года на пульт сотрудникам Октябрьского РОВД поступил звонок о минировании здания райисполкома.
В квартире Андрея Паука сотрудники МВД устроили обыск и изъяли у него технику (компьютер, портативную камеру, телефоны), которую он использовал для своей информационной работы. Сам блогер был задержан и удерживался в милиции на протяжении пяти часов без предъявления обвинения. Позже Андрей Паук был отпущен.
Активист попытался обжаловать действия милиции в Генпрокуратуре, однако та не нашла оснований для прокурорского реагирования.
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25 сентября состоится рассмотрение судебного иска блогера из Октябрьского Андрея Паука, который пытается взыскать 25.000 рублей морального вреда с Октябрьского РОВД...
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