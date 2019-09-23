Форум по разрешению споров стран Восточной Европы состоялся в Минске

Основная цель Форума – представить Беларусь на мировой арбитражной сцене и открыть возможности для обмена опытом между профессионалами нашей страны, Восточной Европы и всего мира.

EEDRF уже зарекомендовал себя как представительная платформа для ежегодного обсуждения вопросов разрешения споров в арбитражных и государственных судах разных стран.

В организационный комитет Форума входят представители 8 стран.

Впервые в 2019 году мероприятия четвертого форума проходили в течение 4 дней на 5 площадках. Участники получили возможность посетить семинар компании тренинг Международной торговой палаты (ICC, Париж) «Проведение и организация разбирательства. Точка зрения арбитра», конференцию Young ADR – Belarus «Взаимодействие государственных и арбитражных судов в Австрии и в Беларуси», прием-презентацию адвокатского бюро Lex Torre в Большом театре Беларуси, обзорную экскурсию в Несвиж и Несвижский замок и, безусловно, основной день форума.

Основной день EEDRF-2019 был посвящен процессуальным вопросам в международном арбитраже и государственных судах. Участники детально рассмотрели, например, решающую роль арбитражных соглашений, доступные до начала разбирательства обеспечительные меры, принцип конфиденциальности и другие важные аспекты.

С приветственными словами на открытии Форума выступили Министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижевский, Заместитель главы миссии Посольства Великобритании Лиса Тамвуд, партнер White & Case (Великобритания) Юлия Загонек и сопредседатель оргкомитета, партнер Адвокатского бюро « Лекс Торре » Александр Храпуцкий.





Спикерами EEDRF-2019 стали: Лукас А. Мистелис, профессор Школы международного арбитража при Лондонском университете Королевы Марии (Великобритания); Тереза Джованнини, Партнер международной юридической фирмы LALIVE (Швейцария); Кай Хобер, Председатель Правления Арбитражного института при Торговой палате г. Стокгольма (Швеция); Сабин Конрад, Партнер Morgan, Lewis & Bockius LLP (Германия) и другие – всего более 20 высококвалифицированных специалистов из Чехии, Украины, Франции, России, Литвы и других стран поделились уникальным опытом и знаниями.

Ключевым спикером Форума в этом году был Дэвид Голдберг, партнер White & Case (Великобритания). Мистер Голдберг имеет опыт арбитражных разбирательств во всех основных арбитражных институтах, включая арбитражи LCIA, ICC, ICAC, ICSID, SCC и UNCITRAL.

С 2016 года EEDRF ежегодно собирает специалистов мирового уровня, среди которых представители международных юридических фирм, корпоративные юристы, специалисты в области судебных споров и арбитража из стран Балтии, СНГ, Европы, Азии, США и Австралии. Интерес к форуму проявили государственные служащие и академическое сообщество. Всего в 2019 году EEDRF посетили более 200 человек из 23 стран мира, впервые среди участников были представители Объединенных Арабских Эмиратов, Испании и Молдовы.

Поддержку Форуму оказало посольство Великобритании в Республике Беларусь. Примечательно, что представители Великобритании традиционно составляют значительный процент среди участников форума. В этом году к 20 английским участникам добавился еще и британский студент-волонтер.

Форум 2019 года прошел под девизом «Сыграем арбитражную симфонию вместе!» Его поддержали сильнейшие юридические компании мира, среди которых White & Case (генеральный партнер), Curtis, Dentons, Wilmer Hale, Shearman & Sterling и другие.

Организационным партнером EEDRF-2019 выступило Адвокатское бюро Lex Torre.

Юбилейный пятый EEDRF-2020 состоится в Минске уже через год и будет посвящен вопросам выбора применимого права.