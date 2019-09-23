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Пять нагревателей для дома, чтобы не замерзнуть до включения отопления
Источник материала: Tut.by
С 24 сентября стартует отопительный сезон в квартирах — подключить все дома обещают в пятидневный срок. Но хороший обогреватель для дополнительного тепла все равно не помешает. В конце концов, его можно использовать для обогрева дачи или загородного дома. Ниже — пять интересных моделей, которые сегодня можно купить в Беларуси.
Существует несколько типов обогревателей. Самые распространенные — масляные радиаторы, которые достаточно долго сохраняют тепло. В нашем каталоге самая популярная модель —
Есть функция термостата — она позволяет прибору включаться только на время, необходимое для нагрева до заданной температуры, что существенно экономит энергию. Регулировка температуры механическая, в наличии также функция защиты от мороза, при которой обогреватель автоматически поддерживает температуру в диапазоне 5−8°С, чтобы защитить от промерзания стены и внутренние коммуникации дома.
А еще в аппарат встроены датчики движения. Они сами определяют наличие в комнате людей и в зависимости от этого подают сигнал на автоматическую настройку параметров подогрева воздуха.
Еще один тип нагревателей — электрические конвекторы. Нагрев воздуха в них основан на процессе конвекции: горячий, более разреженный, воздух уходит вверх, к потолку, а тяжелый и холодный, наоборот, стремится вниз. С помощью таких потоков воздушных масс и происходит нагрев воздуха.
Одна из популярных моделей на Kupi.TUT.BY —
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