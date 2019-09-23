Пять нагревателей для дома, чтобы не замерзнуть до включения отопления

Источник материала: Tut.by

С 24 сентября стартует отопительный сезон в квартирах — подключить все дома обещают в пятидневный срок. Но хороший обогреватель для дополнительного тепла все равно не помешает. В конце концов, его можно использовать для обогрева дачи или загородного дома. Ниже — пять интересных моделей, которые сегодня можно купить в Беларуси.

Существует несколько типов обогревателей. Самые распространенные — масляные радиаторы, которые достаточно долго сохраняют тепло. В нашем каталоге самая популярная модель — Timberk TOR 21.1507 BC/BCL . Она способна обогреть помещение площадью в 20 квадратных метров (мощность обогрева — 1500 Вт).

Есть функция термостата — она позволяет прибору включаться только на время, необходимое для нагрева до заданной температуры, что существенно экономит энергию. Регулировка температуры механическая, в наличии также функция защиты от мороза, при которой обогреватель автоматически поддерживает температуру в диапазоне 5−8°С, чтобы защитить от промерзания стены и внутренние коммуникации дома.

Polaris PRE L 0920 — чуть более дорогая масляная модель с несколькими уровнями мощности (2000/1200/800 Вт), а также большим количеством нагревающихся секций (девять против семи) в сравнении с предыдущей рассмотренной нами моделью. Из дополнительных режимов — функция отключения при перегреве и термостат. А вот максимально допустимая полезная площадь обогрева такая же — 20 квадратных метров.

BORK O706 — наверное, один из самых дорогих и вместе с тем технически продвинутых обогревателей в нашей подборке. Это — тепловентилятор на 2000 Вт с керамическим нагревательным элементом. Благодаря этому устройство быстро нагревает воздух в помещении площадью до 20 квадратных метров, и при этом довольно безопасно для дома. BORK O706 отключается при перегреве или опрокидывании.

А еще в аппарат встроены датчики движения. Они сами определяют наличие в комнате людей и в зависимости от этого подают сигнал на автоматическую настройку параметров подогрева воздуха.

Еще один тип нагревателей — электрические конвекторы. Нагрев воздуха в них основан на процессе конвекции: горячий, более разреженный, воздух уходит вверх, к потолку, а тяжелый и холодный, наоборот, стремится вниз. С помощью таких потоков воздушных масс и происходит нагрев воздуха.

Одна из популярных моделей на Kupi.TUT.BY — Ballu BEC/EZER-1500 . Максимальный уровень мощности составляет 1500 Вт, площадь обогрева — 20 квадратных метров. Управление электронное. Также присутствуют функции таймера на 24 часа, отключения при перегреве или опрокидывании. Есть и встроенный ионизатор и влагозащищенный корпус.

Electrolux ECH/B-2000 E — более совершенная модель, которая может прогреть помещения площадью до 25 квадратных метров. Кроме того, этот конвектор можно установить как на пол, так и на стену. Конечно, есть функции автоотключения и поддержания заранее заданной температуры. Ее, кстати, можно регулировать с шагом в 0,1 градуса.