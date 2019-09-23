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«Побег»: в Шереметьево чемодан несколько сотен метров катался по летному полю

24.09.2019 17:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В московском аэропорту Шереметьево ветер раскрутил чемодан на 360 градусов и тот укатил прямо от трапа самолета. Все это происходило на летном поле. К счастью, на пути «беглеца» ничего не было и забавный случай никак не сказался на работе аэропорта.

 
 
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К счастью, на пути чемодана ничего не было и забавный случай никак не сказался на работе аэропорта.
 
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