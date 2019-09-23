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«Побег»: в Шереметьево чемодан несколько сотен метров катался по летному полю
Источник материала: Tut.by
В московском аэропорту Шереметьево ветер раскрутил чемодан на 360 градусов и тот укатил прямо от трапа самолета. Все это происходило на летном поле. К счастью, на пути «беглеца» ничего не было и забавный случай никак не сказался на работе аэропорта.
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К счастью, на пути чемодана ничего не было и забавный случай никак не сказался на работе аэропорта.
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