В Москве тоже решили развернуть стройку в охранной зоне. Но не все так просто - Нацпарк идет в суд

Источник материала: Tut.by

Не только в Минске , но и в Москве хотят что-то строить в охранных зонах. Например, прямо сейчас разворачивается противостояние застройщика ЖК «Сказочный лес» и национального парка «Лосиный остров», который готовит иск в суд. Подробности сообщает Meduza .



ЖК «Сказочный лес». Фото с сайта застройщика

Для строительства в охранной зоне особо охраняемой природной территории федерального значения, которой является «Лосиный остров», требуется специальное разрешение, напомнили в Минприроды. Но министерство такого разрешения застройщику не выдавало.

В Минприроды рассказали, что застройщик многократно привлекался к ответственности, а профильный департамент отказал в согласовании строительной документации в 2018 году. При этом, как отмечает «Коммерсант», Мосгосстройнадзор все же в том же 2018 году выдал застройщику разрешение на строительство.

Юристы, представляющие интересы застройщика, в ответ на запрос «Коммерсанта» заявили, что, по их мнению, участок, на котором ведется строительство, не входит в охранную зону.

По данным «Коммерсанта», жилой комплекс строит ООО «Гранднэкст» (входит в петербургскую группу Seven Suns Development). Планируется построить четыре жилых корпуса, детский сад и школу. Всего в ЖК «Сказочный лес» должно быть 1803 квартиры. На объекте уже вырыт котлован и забиты сваи под фундамент.

Национальный парк «Лосиный остров» — крупнейший лесной массив в Москве. Частично парк расположен на территории Подмосковья. В марте 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что поручит Минприроды изменить границы парка «Лосиный Остров» в Московской области для модернизации участка Щелковского шоссе. Защитники природы тогда призвали не допустить сокращения территории национального парка.