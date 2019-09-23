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МАРТ потребовал от Минтруда разрешить всем банкам выплачивать пенсии

24.09.2019 17:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

МАРТ потребовал от Минтруда разрешить всем банкам выплачивать пенсии
фото: Myfin.by
Союз в своем сообщении отмечает, что пока выплата пенсий и пособий белорусам пенсионного возраста осуществляется всего пятью банками при том, что в стране 24 действующих банка. Несколько лет ряд банков, не имеющих права выплачивать пенсии и пособия, направляли обращения в Минтруда, но получали отказ, сказано в публикации.

РСПП, после не давших результата попыток по решению этой проблемы, подготовил обращение в МАРТ.

РСПП сообщает, что результатом обращения стало предупреждение МАРТ Министерству труда, которое предписывает до 18 октября 2019 года:

 
 
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МАРТ рекомендовал Минтруда обеспечить равный доступ банков к выплате пенсий
 
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