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отмечает , что пока выплата пенсий и пособий белорусам пенсионного возраста осуществляется всего пятью банками при том, что в стране 24 действующих банка . Несколько лет ряд банков, не имеющих права выплачивать пенсии и пособия, направляли обращения в Минтруда , но получали отказ, сказано в публикации. Союз в своем сообщении, что пока выплатаи пособий белорусам пенсионного возраста осуществляется всегопри том, что в стране. Несколько лет ряд банков, не имеющих права выплачивать пенсии и пособия, направляли обращения в, но получали отказ, сказано в публикации.

РСПП, после не давших результата попыток по решению этой проблемы, подготовил обращение в МАРТ.

РСПП сообщает, что результатом обращения стало предупреждение МАРТ Министерству труда, которое предписывает до 18 октября 2019 года: