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МАРТ потребовал от Минтруда разрешить всем банкам выплачивать пенсии
Источник материала: Myfin
Союз в своем сообщении отмечает, что пока выплата
РСПП, после не давших результата попыток по решению этой проблемы, подготовил обращение в МАРТ.
РСПП сообщает, что результатом обращения стало предупреждение МАРТ Министерству труда, которое предписывает до 18 октября 2019 года:
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МАРТ рекомендовал Минтруда обеспечить равный доступ банков к выплате пенсий
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