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В Дрогичинском районе в аварии пострадал пьяный мотоциклист

24.09.2019 17:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 сентября около девяти вечера в Дрогичинском районе пострадал нетрезвый мотоциклист.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 39-летний житель деревни Малиновка ехал на мотоцикле «ММВЗ» по дороге Хидры – Малиновка. В какой-то момент мотоциклист выбрал небезопасную скорость и не смог удержать транспортное средство.

В результате падения водитель получил травмы и был доставлен в больницу. По факту происшествия ведётся проверка.

Отмечается, что у мужчины нет водительских прав, он ехал без мотошлема и в состоянии алкогольного опьянения (1,9 промилле).

Осенью 2019 года в Добруше 28-летний мотоциклист врезался в Volkswagen.

Пострадавший был госпитализирован – подробности здесь.

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Новости Беларуси. 23 сентября около девяти вечера в Дрогичинском районе пострадал нетрезвый мотоциклист. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 39-летний житель...
 
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