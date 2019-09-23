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В Дрогичинском районе в аварии пострадал пьяный мотоциклист
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 сентября около девяти вечера в Дрогичинском районе пострадал нетрезвый мотоциклист.
Как
В результате падения водитель получил травмы и был доставлен в больницу. По факту происшествия ведётся проверка.
Отмечается, что у мужчины нет водительских прав, он ехал без мотошлема и в состоянии алкогольного опьянения (1,9 промилле).
Осенью 2019 года в Добруше 28-летний мотоциклист врезался в Volkswagen.
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Новости Беларуси. 23 сентября около девяти вечера в Дрогичинском районе пострадал нетрезвый мотоциклист. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 39-летний житель...
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