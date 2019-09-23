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В Полоцке умерла одна из сбитых нетрезвым бесправником девочек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Полоцке умерла одна из девочек, которых сбил нетрезвый бесправник.
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24 сентября задержанный был заключен под стражу. Он обвиняется по ч. 4 ст. 317 УК Республики Беларусь.
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Новости Беларуси. В Полоцке умерла одна из девочек, которых сбил нетрезвый бесправник. По информации Следственного комитета, одна из пострадавших в ДТП...
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