В Полоцке умерла одна из сбитых нетрезвым бесправником девочек

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Полоцке умерла одна из девочек, которых сбил нетрезвый бесправник.

По информации Следственного комитета, одна из пострадавших в ДТП скончалась вечером 23 сентября в медучреждении.

24 сентября задержанный был заключен под стражу. Он обвиняется по ч. 4 ст. 317 УК Республики Беларусь.