Пожар из-за неосторожности при курении: в Копыле погиб мужчина

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На пожаре в Копыле погиб мужчина. Возгорание произошло в жилом здании по улице Вишневой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Работникам МЧС не удалось спасти хозяина дома. Пламенем повреждены пол и мебель. Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.



