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Пожар из-за неосторожности при курении: в Копыле погиб мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На пожаре в Копыле погиб мужчина. Возгорание произошло в жилом здании по улице Вишневой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Работникам МЧС не удалось спасти хозяина дома. Пламенем повреждены пол и мебель. Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
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Новости Беларуси. На пожаре в Копыле погиб мужчина. Возгорание произошло в жилом здании по улице Вишневой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работникам МЧС...
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