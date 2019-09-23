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Пожар из-за неосторожности при курении: в Копыле погиб мужчина

24.09.2019 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На пожаре в Копыле погиб мужчина. Возгорание произошло в жилом здании по улице Вишневой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар из-за неосторожности при курении: в Копыле погиб мужчина

Работникам МЧС не удалось спасти хозяина дома. Пламенем повреждены пол и мебель. Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожар из-за неосторожности при курении: в Копыле погиб мужчина

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Новости Беларуси. На пожаре в Копыле погиб мужчина. Возгорание произошло в жилом здании по улице Вишневой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работникам МЧС...
 
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