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У пинчанина изъяли более 8 кг насвая

24.09.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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У пинчанина изъяли более 8 кг насвая
У жителя Пинска изъяли более 8 кг насвая, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники Пинского ГОВД, проверяя информацию о том, что ранее судимый пинчанин 1990 года рождения причастен к организации и сбыту на территории города некурительной табачной смеси насвай, при обыске его места жительства обнаружили более 8 кг вещества, полиэтиленовые пакеты и оборудование для расфасовки.

Вещество изъято, назначена экспертиза, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям гражданина. Ему грозит административная ответственность по ст.16.10. КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания).

По информации БелТА.

Фото БелТА.

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