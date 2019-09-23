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Лукашенко «сказал», что семья Трампа ахает и охает от беларуского льна. Это неправда
Источник материала: KYKY>
В пятницу, 20 сентября, Александр Лукашенко приехал на предприятие «Кореличи-лен» в Гродненской области, чтобы обсудить проблемы изготовления продуктов из льна. Речь президента транслировал телеканал ОНТ. В сюжете Лукашенко завил: «Мы умеем хорошие ткани делать. Я недавно жене президента США передал изделия изо льна. Они ахают и охают и спрашивают, где это можно купить» (на видео нужный момент начинается с 11:33). На самом деле это не так.
Как
Вот как выглядит речь президента без манипуляций со смыслом:
К слову, когда в Беларусь приезжал экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон, Лукашенко и правда передал через него американскому президенту презент в виде льняной одежды. А еще конфеты, шоколад без сахара со времен Европейских игр и кортик. Позже
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