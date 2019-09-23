Лукашенко «сказал», что семья Трампа ахает и охает от беларуского льна. Это неправда

Источник материала: KYKY

В пятницу, 20 сентября, Александр Лукашенко приехал на предприятие «Кореличи-лен» в Гродненской области, чтобы обсудить проблемы изготовления продуктов из льна. Речь президента транслировал телеканал ОНТ. В сюжете Лукашенко завил: «Мы умеем хорошие ткани делать. Я недавно жене президента США передал изделия изо льна. Они ахают и охают и спрашивают, где это можно купить» (на видео нужный момент начинается с 11:33). На самом деле это не так.

Как выяснила редакция «Еврорадио», обратившись в посольство США, проблема в монтаже ОНТ. Фразы шли в разных контекстах, но их зачем-то склеили в единую реплику. «По словам Лукашенко, ахали и охали просто те, кому мы дарим подарки изо льна. Про то, что он передал подарок Мелании Трамп, было в другой фразе. Их просто составили вместе», — заявили в посольстве.

Вот как выглядит речь президента без манипуляций со смыслом:

К слову, когда в Беларусь приезжал экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон, Лукашенко и правда передал через него американскому президенту презент в виде льняной одежды. А еще конфеты, шоколад без сахара со времен Европейских игр и кортик. Позже в сеть попали кадры , которые вырезало БТ: на них Лукашенко попросил передать Трампу сувенирную беларускую водку из родниковой воды. «Когда покушали, выпейте рюмочку — это полезно. Антониу Гутерриш (генсек ООН — прим. KYKY) эту водку ценит больше всего. Поэтому, если понравится, мы вам передадим еще», — добавил президент Беларуси.