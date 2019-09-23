ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко «сказал», что семья Трампа ахает и охает от беларуского льна. Это неправда

24.09.2019 18:00 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В пятницу, 20 сентября, Александр Лукашенко приехал на предприятие «Кореличи-лен» в Гродненской области, чтобы обсудить проблемы изготовления продуктов из льна. Речь президента транслировал телеканал ОНТ. В сюжете Лукашенко завил: «Мы умеем хорошие ткани делать. Я недавно жене президента США передал изделия изо льна. Они ахают и охают и спрашивают, где это можно купить» (на видео нужный момент начинается с 11:33). На самом деле это не так.

Как выяснила редакция «Еврорадио», обратившись в посольство США, проблема в монтаже ОНТ. Фразы шли в разных контекстах, но их зачем-то склеили в единую реплику. «По словам Лукашенко, ахали и охали просто те, кому мы дарим подарки изо льна. Про то, что он передал подарок Мелании Трамп, было в другой фразе. Их просто составили вместе», — заявили в посольстве.

Вот как выглядит речь президента без манипуляций со смыслом:

К слову, когда в Беларусь приезжал экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон, Лукашенко и правда передал через него американскому президенту презент в виде льняной одежды. А еще конфеты, шоколад без сахара со времен Европейских игр и кортик. Позже в сеть попали кадры, которые вырезало БТ: на них Лукашенко попросил передать Трампу сувенирную беларускую водку из родниковой воды. «Когда покушали, выпейте рюмочку — это полезно. Антониу Гутерриш (генсек ООН — прим. KYKY) эту водку ценит больше всего. Поэтому, если понравится, мы вам передадим еще», — добавил президент Беларуси.

Читайте по теме: Что привезти беларусу из других стран. 25 идей для иностранцев

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 20 сентября, Александр Лукашенко приехал на предприятие «Кореличи-лен» в Гродненской области, чтобы обсудить проблемы изготовления продуктов из льна....
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите новый трейлер продолжения «Во все тяжкие». Он прекрасен!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика