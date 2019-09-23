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Помнить вечно

24.09.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Помнить вечно

Цель Международной акции памяти «Во славу общей Победы!», посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, – вспомнить поименно тех, кто возложил на алтарь Победы свою жизнь. В ходе акции с мест воинской славы, гибели воинов и мирных жителей бывших республик СССР будет взята земля. В торжественный день 9 мая 2020 года капсулы с землей будут помещены в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых в Минске для вечной молитвенной памяти.

Акция продолжилась на Кричевщине. Памятник жертвам фашизма, что возле деревни Прудок, установлен в 1982 году на месте массового расстрела военнопленных лагеря смерти, мирных граждан в годы Великой Отечественной войны. Это также и место расстрела артистов-подпольщиков Геннадия Лузенина (уроженца Перми) и  Александра Окаемова (уроженца Москвы). К памятнику возлагают цветы, здесь проходят Вахты Памяти, принимают в пионеры, звучит песня «Орленок», первым исполнителем которой на Всесоюзном радио был Александр Окаемов.

Перед началом торжественного митинга, который прошел в этом памятном для жителей Кричевщины месте, и прозвучала песня «Орленок». Участие в торжественном митинге приняли председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко, представители районных организаций РОО «Белая Русь», Белорусского общественного объединения ветеранов, ОО «БРСМ», ОО «Белорусский фонд мира», ОО «Белорусский союз женщин», ОО «Белорусский союз офицеров», Белорусского общества Красного Креста, профсоюзов, а также педагоги, пионеры Будянской средней школы и др.

Ирина Евдокименко рассказала о международной акции памяти «Во славу общей Победы!», о том, что на Кричевщине чтут память героев. Их имена – в названиях улиц, на мраморе обелисков. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Завершается проведение районного этапа Международной акции памяти. Собранная с мест воинских захоронений Кричевщины земля будет заложена в капсулу и передана для вечной молитвенной памяти. Председатель районной ветеранской организации Зинаида Скачкова отметила, что память о защитниках Отечества передается из поколения в поколение, и высказала уверенность, что дальше ее пронесут в своих сердцах молодые жители Кричевщины.

Почетное право взять землю с захоронения, в котором покоятся военнопленные, мирные жители, в том числе и безвинные дети, было предоставлено Зинаиде Скачковой и учащейся 10 класса Будянской средней школы Дарье Мицкевич.

Война отняла миллионы жизней. Память об этом навсегда останется в сердцах людей. Общая память – общий мир.

Помнить вечно

Помнить вечно

Помнить вечно

Д. Владимиров.

 
Теги: Минск
 
 
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Цель Международной акции памяти «Во славу общей Победы!», посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, – вспомнить поименно
 
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