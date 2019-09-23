Белорусские военные выложили свой инвентарь в «разобранном» виде для международного флешмоба

Фото: Министерство обороны РБ





В комментарии к снимку сказано: «На фото — военный вертолет Ми-8 МТВ-5 с медицинским модулем.





Команда: экипаж и бригада врачей.





В таком вертолете армейские медики могут проводить реанимацию, стабилизировать состояние и транспортировать одновременно двух пациентов в тяжелом состоянии».





Суть Tetris Challenge состоит в том, что спасатели, медики и полицейские аккуратно раскладывают возле служебных автомобилей свое оборудование так, чтобы получился прямоугольник, а затем сами укладываются рядом.





Как мы писали ранее, подобный вид съемки называется ноллинг. Это метод организации пространства путем упорядочивания разных предметов параллельно и под углом 90 градусов. В ноябре 2018 года аналогичный прием использовала полицейская служба Новой Зеландии.





Ранее в этом флешмобе поучаствовало Минское городское управление МЧС, которое приняло вызов от оперативной бригады электросетей Минска





Кроме того, не так давно свои фото выложили специалисты ГПО Белэнерго.



