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Белорусские военные выложили свой инвентарь в «разобранном» виде для международного флешмоба

24.09.2019 19:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специалисты Вооруженных сил приняли участие в международном флешмобе Tetris Challenge. Фото появилось в официальном телеграм-канале Министерства обороны РБ.


Фото: Министерство обороны РБ

В комментарии к снимку сказано: «На фото — военный вертолет Ми-8 МТВ-5 с медицинским модулем.

Команда: экипаж и бригада врачей.

В таком вертолете армейские медики могут проводить реанимацию, стабилизировать состояние и транспортировать одновременно двух пациентов в тяжелом состоянии».

Суть Tetris Challenge состоит в том, что спасатели, медики и полицейские аккуратно раскладывают возле служебных автомобилей свое оборудование так, чтобы получился прямоугольник, а затем сами укладываются рядом.

Как мы писали ранее, подобный вид съемки называется ноллинг. Это метод организации пространства путем упорядочивания разных предметов параллельно и под углом 90 градусов. В ноябре 2018 года аналогичный прием использовала полицейская служба Новой Зеландии.

Ранее в этом флешмобе поучаствовало Минское городское управление МЧС, которое приняло вызов от оперативной бригады электросетей Минска.

Кроме того, не так давно свои фото выложили специалисты ГПО Белэнерго.


Фото: @belenergo_by / Twitter

А также МЧС Беларуси.


Фото: @112by / Twitter
 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты Вооруженных сил приняли участие в международном флешмобе Tetris Challenge. Фото появилось в официальном телеграм-канале Министерства обороны РБ.
 
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