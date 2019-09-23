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Трамп и Дуда обсудили, как остановить «Северный поток - 2»

24.09.2019 18:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оба президента согласились, что «Северный поток - 2» - угроза энергетической безопасности Европы.

Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда обсудили возможность воспрепятствовать реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 23 сентября, заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, передает DW.

"Оба президента согласились, что "Северный поток - 2" - угроза энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект", - подчеркивается в документе. Заявление сделано по итогам встречи двух лидеров в Нью-Йорке, где проходит заседание Генассамблеи ООН.

Декларация о военном сотрудничестве


Как следует из документа, президенты подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в области обороны. Кроме того, Трамп отметил "значительный прогресс", достигнутый по "соглашению о совместном базировании с Польшей".


Лидеры обеих стран обсудили, как еще больше укрепить "и без того прочное партнерство в области обороны, безопасности и энергетики". Наконец, Трамп проинформировал Дуду, что рассчитывает в ближайшие недели объявить о принятии Польши в Программу безвизового въезда.

В конце августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы к размещению американских ядерных ракет в Европе. "Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе нужно... решить в рамках НАТО", - отмечал он.
 
 
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Оба президента согласились, что «Северный поток - 2» - угроза энергетической безопасности Европы.
 
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