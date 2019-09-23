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"Взрыва не было". В минской школе кто-то повредил огнетушитель
Источник материала: Партизан
В столичной школе-новостройке № 93 кто-то из учеников во вторник, 24 сентября, повредил огнетушитель.
Информация о якобы произошедшем в учебном заведении взрыве появилась на некоторых интернет-ресурсах. Однако, как сообщила «
— В районе 9:20 пятиклассники на перемене повредили огнетушитель, стоявший в коридоре в углу за индивидуальными шкафчиками детей. Никакого взрыва не было. Учащихся не эвакуировали. Школа продолжила работать в штатном режиме. Сейчас выясняется, кто именно повредил огнетушитель, случайно сделал это или нет.
Автомобиль скорой помощи действительно приезжал в школу, но уже около 15:00 и совсем по иному поводу: у одной из учениц, почувствовавшей себя плохо, поднялась температура. Скорую вызвали с согласия родителей ребенка.
О том, что взрыва огнетушителя в школе №93 не произошло, также рассказали в городском управлении МЧС. Там отметили, что пострадавших нет, а учебный процесс не останавливался.
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В столичной школе-новостройке № 93 кто-то из учеников во вторник, 24 сентября, повредил огнетушитель.
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