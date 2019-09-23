Трампы не охали и не ахали от белорусского льна. ОНТ переврало Лукашенко

Еврорадио рассказали в посольстве США в Об этомрассказали в посольстве США в Минске





“То, что это именно они “ойкали” и “айкали” — монтаж, который сделали на телеканале ОНТ, — говорит специалист посольства по работе со СМИ Анастасия Ленёва. — Фразы шли в разных контекстах. По словам Лукашенко, ойкали и айкали просто те, кому мы дарим подарки изо льна. Про то, что он передал подарок Мелании Трамп, было в другой фразе. Их просто составили вместе”.





Как это случилось

20 сентября во время визита на предприятие “Кореличи-лён” в Гродненской области Лукашенко заявил, что дарит “кому-то” льняную продукцию.





“Мы умеем хорошие ткани делать, — передаёт слова Лукашенко его пресс-служба. — И когда я кому-то дарю — оршанцы научились делать эти подарки, — они ахают и охают. Спрашивают, где это можно купить”.









Но в телесюжете ОНТ фразы Лукашенко поменяли местами. Получилось вот что:





“Мы умеем хорошие ткани делать, — говорит Лукашенко. — Я недавно жене президента США передал изделия из льна. Они ахают и охают и спрашивают, где это можно купить. Это говорит о том, что мы не умеем продавать свой товар. Но придётся учить тех, кто должен этим заниматься”.





Слова Лукашенко со ссылкой на ОНТ перепечатали многие СМИ. Журналисты вспомнили, что Лукашенко действительно просил передать льняные скатерть и салфетки Мелании Трамп, когда в Беларусь приезжал советник президента США Джон Болтон.





Правда, злые языки болтают, что белорусский лён, подаренный Мелании Трамп, пока вообще не добрался до США. Однако в американском посольстве эти слухи не комментируют.