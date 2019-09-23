Источник материала: Tut.by

Юрий Пунтус назначен главным тренером «Торпедо-БелАЗ», сообщает официальный сайт клуба . Напомним, что слух об этом появился на прошлой неделе, но тогда сам специалист, тренировавший «Белшину», назвал это неправдой, хотя и обмолвился о том, что «есть определенные моменты».



Фото: «Торпедо-БелАЗ»

По информации «Прессбола» причина заминки объявления Пунтуса в новой команде была в бобруйской мэрии. Якобы, не удалось прийти к компромиссу с главой горисполкома Александром Студневым. Не удивительно, ведь «Белшина» при Пунтусе лидировала в Первой лиге.

Юрий Пунтус родился 8 октября 1960 года в селе Тивали Минского района. Является воспитанником минской СДЮШОР-5. Играл на позиции нападающего. Выступал за минский «Трактор», «Гранит», барановичский «Локомотив», минский «Спутник», семипалатинский «Спартак». Игровую карьеру завершил в составе нижневартовского «Самотлора XXI», где был играющим тренером.

После работы в качестве главного тренера сахалинского «Рыбака», в 1996 году возглавил воссоздаваемый борисовский клуб БАТЭ, с которым прошел путь от второй лиги до высшей, дважды приводил команду к чемпионству, четырежды брал «серебро» и один раз — «бронзу» национального чемпионата.

Параллельно с работой в БАТЭ возглавлял молодежную сборную Беларуси, которую вывел в финальный турнир чемпионата Европы.

Впоследствии был главным тренером минского МТЗ-РИПО, брестского «Динамо», «Смолевичей», мозырской «Славии», бобруйской «Белшины». В 2006—2007 годах возглавлял национальную сборную Беларуси.

С предыдущим тренером Вадимом Скрипченко расстались по соглашению сторон. При нем команда опустилась ниже четвертого места в чемпионате, дающего право сыграть в Лиге Европы.

Положение в чемпионате после 22-го тура. Следует учитывать, что некоторые команды еще сыграют перенесенные матчи:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 21 17 3 1 54 15 54 2 БАТЭ 20 16 1 3 43 11 49 3 Шахтер 20 16 1 3 43 13 49 4 Динамо (Минск) 21 14 1 6 33 21 43 5 Торпедо-БелАЗ 22 11 5 6 31 24 38 6 Ислочь 22 11 4 7 31 25 37 7 ФК Городея 21 8 6 7 22 23 30 8 Неман 22 7 5 10 21 31 26 9 ФК Слуцк 22 7 5 10 22 36 26 10 Славия 20 6 5 9 23 29 23 11 ФК Минск 22 5 8 9 27 34 23 12 ФК Витебск 21 5 6 10 18 30 21 13 ФК Гомель 22 4 6 12 33 40 18 14 Дняпро-МЧЗ 21 4 4 13 20 31 16 15 РЦОР-БГУ 22 3 7 12 30 56 16 16 Торпедо (Минск) 21 1 3 17 4 36 6

Что: квалификация Евро-2020, Беларусь — Эстония Когда: 10 октября, 19.00 Где: стадион «Динамо» Сколько: от 6 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН

Что: квалификация Евро-2020, Беларусь — Нидерланды Когда: 13 октября, 19.00 Где: стадион «Динамо» Сколько: от 6 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН