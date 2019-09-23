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Пунтус назначен главным тренером «Торпедо-БелАЗ»
Источник материала: Tut.by
Юрий Пунтус назначен главным тренером «Торпедо-БелАЗ», сообщает официальный
По информации «Прессбола» причина заминки объявления Пунтуса в новой команде была в бобруйской мэрии. Якобы, не удалось прийти к компромиссу с главой горисполкома Александром Студневым. Не удивительно, ведь «Белшина» при Пунтусе лидировала в Первой лиге.
Юрий Пунтус родился 8 октября 1960 года в селе Тивали Минского района. Является воспитанником минской СДЮШОР-5. Играл на позиции нападающего. Выступал за минский «Трактор», «Гранит», барановичский «Локомотив», минский «Спутник», семипалатинский «Спартак». Игровую карьеру завершил в составе нижневартовского «Самотлора XXI», где был играющим тренером.
После работы в качестве главного тренера сахалинского «Рыбака», в 1996 году возглавил воссоздаваемый борисовский клуб БАТЭ, с которым прошел путь от второй лиги до высшей, дважды приводил команду к чемпионству, четырежды брал «серебро» и один раз — «бронзу» национального чемпионата.
Параллельно с работой в БАТЭ возглавлял молодежную сборную Беларуси, которую вывел в финальный турнир чемпионата Европы.
Впоследствии был главным тренером минского МТЗ-РИПО, брестского «Динамо», «Смолевичей», мозырской «Славии», бобруйской «Белшины». В 2006—2007 годах возглавлял национальную сборную Беларуси.
С предыдущим тренером Вадимом Скрипченко расстались по соглашению сторон. При нем команда опустилась ниже четвертого места в чемпионате, дающего право сыграть в Лиге Европы.
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