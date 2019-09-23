|
В церкви в честь преподобного Силуана Афонского открылась выставка, посвящённая императору Николаю II и его семье
24.09.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24 сентября в церкви в честь преподобного Силуана Афонского в Мстиславле открылась выставка «Венценосная семья. Путь любви», посвящённая императору Николаю II и его семье.
В экспозицию из более чем 200 экспонатов вошли редкие фотографии, репродукции картин, сопровождаемые дневниковыми записями, свидетельствами очевидцев и описанием жизни Царственных страстотерпцев.
На снимках запечатлены моменты жизни семьи, начиная с детских лет цесаревича Николая и заканчивая последними днями его семьи. Большинство фотографий очень личные, пропитаны любовью между мужем и женой, родителями и детьми.
Это высокий пример христианской семьи, наполненной верой, любовью и служением своему народу.
Выставка продлится до 25 октября.
Соб. инф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В церкви в честь преподобного Силуана Афонского открылась выставка, посвящённая императору Николаю II и его семье
24 сентября в церкви в честь преподобного Силуана Афонского в Мстиславле открылась выставка «Венценосная семья. Путь любви», посвящённая императору Николаю II и его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)