В церкви в честь преподобного Силуана Афонского открылась выставка, посвящённая императору Николаю II и его семье

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

24 сентября в церкви в честь преподобного Силуана Афонского в Мстиславле открылась выставка «Венценосная семья. Путь любви», посвящённая императору Николаю II и его семье.

В экспозицию из более чем 200 экспонатов вошли редкие фотографии, репродукции картин, сопровождаемые дневниковыми записями, свидетельствами очевидцев и описанием жизни Царственных страстотерпцев.

На снимках запечатлены моменты жизни семьи, начиная с детских лет цесаревича Николая и заканчивая последними днями его семьи. Большинство фотографий очень личные, пропитаны любовью между мужем и женой, родителями и детьми.

Это высокий пример христианской семьи, наполненной верой, любовью и служением своему народу.

Выставка продлится до 25 октября.

Соб. инф.