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В церкви в честь преподобного Силуана Афонского открылась выставка, посвящённая императору Николаю II и его семье

24.09.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

24 сентября в церкви в честь преподобного Силуана Афонского в Мстиславле открылась выставка «Венценосная семья. Путь любви», посвящённая императору Николаю II и его семье.

В экспозицию из более чем 200 экспонатов вошли редкие фотографии, репродукции картин, сопровождаемые дневниковыми записями, свидетельствами очевидцев и описанием жизни Царственных страстотерпцев.

На снимках запечатлены моменты жизни семьи, начиная с детских лет цесаревича Николая и заканчивая последними днями его семьи. Большинство фотографий очень личные, пропитаны любовью между мужем и женой, родителями и детьми.

Это высокий пример христианской семьи, наполненной верой, любовью и служением своему народу.

Выставка продлится до 25 октября.

Соб. инф.

 
 
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24 сентября в церкви в честь преподобного Силуана Афонского в Мстиславле открылась выставка «Венценосная семья. Путь любви», посвящённая императору Николаю II и его...
 
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