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В Мстиславле прошли комплексные учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

24.09.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В районе прошли комплексные учения с органами управления и силами районного звена Могилёвской территориальной подсистемы ГСЧС и ГО.

В Мстиславле прошли комплексные учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

В Мстиславле прошли комплексные учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

В них приняли участие руководящий состав подразделений МЧС, службы гражданской обороны, эвакуационная комиссия и комиссия по чрезвычайным ситуациям, учреждения и организации района, штатные аварийно-спасательные подразделения, гражданские формирования ГО.

В Мстиславле прошли комплексные учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

В Мстиславле прошли комплексные учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

— Комплексные учения по гражданской обороне и защите от ЧС — одна из форм подготовки персонала и объектов для решения задач в возможных ЧС техногенного и природного характера, — отмечает начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Власенков. — Они позволяют проверить уровень профессиональной подготовленности работников, слаженность и оперативность органов управления и сил районного звена ГСЧС и ГО при различных ситуациях.

В Мстиславле прошли комплексные учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

На протяжении трёх дней медицинские, аварийные службы города теоретически и на практике отрабатывали алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, их последствий.

В Мстиславле прошли комплексные учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

Тактико-специальное учение по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при взрыве газа, разрушении строительных конструкций и коммуникаций, эвакуации и оказанию помощи пострадавшему, организации восстановительных работ на коммунально-энергетических сетях прошло на центральной котельной УКПП «Жилкомхоз».

В Мстиславле прошли комплексные учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

Согласно плану учений ведение разведки, аварийно-спасательные и другие неотложные работы силами гражданских формирований гражданской обороны, подразделениями РОЧС в результате ракетно-авиационного удара прошли в Районном центре культуры и народного творчества.

В Мстиславле прошли комплексные учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

Во время учений комиссия проверяла все прибывшие на место службы. Каждый работник, входящий в состав формирования, докладывал свои задачи, порядок действий при поступлении сигналов оповещения (в том числе сигнала «Внимание всем!»), демонстрировал умение пользоваться индивидуальными средствами защиты.

В Мстиславле прошли комплексные учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

В рамках учения был отработан комплекс мероприятий по защите населения от последствий радиационной аварии на Смоленской АЭС.

В Мстиславле прошли комплексные учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

В Мстиславле прошли комплексные учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

Задействована районная эвакуационная комиссия, развёрнуты группа приёма и размещения временно отселяемого населения, подвижный пункт продовольственного снабжения и подвижный пункт вещевого снабжения. Проверена готовность лесопожарной команды пожарно-химической станции первого типа аварийно-технических звеньев по водопроводным и канализационным сетям.

В Мстиславле прошли комплексные учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

В Мстиславле прошли комплексные учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

С участием руководителей организаций района, которые также были задействованы в учениях, было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при райисполкоме. На нём были рассмотрены результаты учения, проведено тестирование членов по вопросам защиты населения и территорий от ЧС и ГО

Наталья ТИХАНОВСКАЯ.

 
 
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В районе прошли комплексные учения с органами управления и силами районного звена Могилёвской территориальной подсистемы ГСЧС и ГО. В них приняли участие...
 
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