Мстиславль глазами российских художников: в районе проходит художественный пленэр «Крыніцы натхнення-2019»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В Районном доме ремёсел состоялось торжественное открытие третьего по счёту пленэра художников России и Беларуси. На протяжении недели они посетят самые яркие места Мстиславщины, чтобы запечатлеть на холстах своё видение нашего края.

Многие художники приехали в город над Вихрой не впервые. Они признаются, что эти места способны вдохновить на создание ярких и интересных полотен. В минувшем году участники пленэра написали более 60 картин в разных техниках, а 20 из них пополнили коллекцию картин Дома ремёсел. Работы впечатляют своей индивидуальностью и разнообразием стилей.

— Я третий раз принимаю участие в пленэре. Для меня это не только возможность создать интересные картины, но и глубокая работа над своим стилем, — отмечает смоленский художник Александр Зорин. — Кроме этого, Мстиславщина действительно дарит нам много положительных эмоций, которые не могут не сказываться на нашем творчестве. Эти улицы буквально дышат историей. Нам хочется разгадать все загадки этого города и отразить их на наших полотнах.

Участников пленэра приветствовал директор Районного дома ремёсел Артём Сергеев. Он поблагодарил их за желание создавать прекрасные картины о нашей земле, пожелал им плодотворно провести время на Мстиславщине.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Наталья Бискуп отметила, что сотрудничество и укрепление связи Беларуси и России продолжается, особенно в творческом направлении. Она пожелала художникам яркого воплощения своих задумок, а также пригласила принять участие в XVIІI Белорусском фестивале искусств имени народного артиста Беларуси Николая Чуркина, который состоится 28 сентября.

Почти сразу после торжественного мероприятия художники, захватив краски и мольберты, отправились на поиски интересных мест по городу. На этой неделе их ожидает также поездка в Пустынский монастырь, в аг. Селец к Онуфриевской церкви, в аг. Мазолово, где они смогут запечатлеть Свято-Вознесенскую церковь, а также живописные места у конезавода, которые находятся возле д. Лютня. Кстати, именно эти природные виды вызвали восхищение всех авторов.

Как рассказал Артём Сергеев, все художники во время проведения Дня города создадут большую панорамную картину в качестве подарка к празднику.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.