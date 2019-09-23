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Вопрос о готовности к отопительному сезону был рассмотрен на заседании районного исполнительного комитета
24.09.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
На очередном заседании районного исполнительного комитета под председательством Александра Прокопова был рассмотрен вопрос о готовности народного хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года. Участие в работе исполкома принял первый заместитель начальника главного управления юстиции Могилёвского облисполкома Андрей Столяров.
С докладом по данному вопросу выступил заместитель председателя райисполкома Игорь Мельников.
Во время подготовительного периода субъектами хозяйствования выполнены гидравлические испытания и промывки тепловых сетей, проведена государственная поверка приборов учёта тепловой энергии и КИПиА, выполнен необходимый ремонт и техническое освидетельствование котлов.
Унитарным коммунальным производственным предприятием «Жилкомхоз» произведена перекладка изношенных тепловых сетей на предизолированную трубу в объёме 3000 м. пог. В настоящее время ведётся укладка ПИ-трубы по улицам Кирова и Ленина г. Мстиславля. Выполнение работ по перекладке планируется завершить к 30 сентября в полном объёме.
Для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии выполнены гидравлические испытания 82 км тепловых сетей, испытано оборудование 22 котельных, очищено 6 внутренних поверхностей котлов и 3 бойлеров.
Кроме этого, был произведён ремонт кровель обслуживаемого жилищного фонда, систем отопления 218 жилых домов. Обеспечение твёрдыми видами топлива составляет 15700 метров кубических. Фактически зарегистрировано 76 (100%) паспортов готовности потребителей тепловой энергии и 40 (100 %) паспортов ведомственных теплоисточников.
Руководителям предприятий и организаций исполком поручил обеспечить бесперебойную жизнедеятельность производственных и административных зданий, с началом отопительного периода выполнить запуск автоматических систем регулирования тепловой энергии и установить контроль за оперативным устранением возможных недостатков при включении систем теплоснабжения потребителей. А также было поручено принять меры по обеспечению экономного использования топливных и энергетических ресурсов.
Соб. инф.
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Вопрос о готовности к отопительному сезону был рассмотрен на заседании районного исполнительного комитета
На очередном заседании районного исполнительного комитета под председательством Александра Прокопова был рассмотрен вопрос о готовности народного хозяйства...
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