Вопрос о готовности к отопительному сезону был рассмотрен на заседании районного исполнительного комитета

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

На очередном заседании районного исполнительного комитета под председательством Александра Прокопова был рассмотрен вопрос о готовности народного хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года. Участие в работе исполкома принял первый заместитель начальника главного управления юстиции Могилёвского облисполкома Андрей Столяров.

С докладом по данному вопросу выступил заместитель председателя райисполкома Игорь Мельников.

Во время подготовительного периода субъектами хозяйствования выполнены гидравлические испытания и промывки тепловых сетей, проведена государственная поверка приборов учёта тепловой энергии и КИПиА, выполнен необходимый ремонт и техническое освидетельствование котлов.

Унитарным коммунальным производственным предприятием «Жилкомхоз» произведена перекладка изношенных тепловых сетей на предизолированную трубу в объёме 3000 м. пог. В настоящее время ведётся укладка ПИ-трубы по улицам Кирова и Ленина г. Мстиславля. Выполнение работ по перекладке планируется завершить к 30 сентября в полном объёме.

Для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии выполнены гидравлические испытания 82 км тепловых сетей, испытано оборудование 22 котельных, очищено 6 внутренних поверхностей котлов и 3 бойлеров.

Кроме этого, был произведён ремонт кровель обслуживаемого жилищного фонда, систем отопления 218 жилых домов. Обеспечение твёрдыми видами топлива составляет 15700 метров кубических. Фактически зарегистрировано 76 (100%) паспортов готовности потребителей тепловой энергии и 40 (100 %) паспортов ведомственных теплоисточников.

Руководителям предприятий и организаций исполком поручил обеспечить бесперебойную жизнедеятельность производственных и административных зданий, с началом отопительного периода выполнить запуск автоматических систем регулирования тепловой энергии и установить контроль за оперативным устранением возможных недостатков при включении систем теплоснабжения потребителей. А также было поручено принять меры по обеспечению экономного использования топливных и энергетических ресурсов.

Соб. инф.