Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 26 и 27 сентября

В течение двух дней с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by граждане смогут задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

ГП "Гостиницы столицы" предложит соискателям девять вакансий: бухгалтер, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, кухонный рабочий, горничная, повар, администратор гостиницы, официант, администратор зала, юрист.

Актуальные вакансии, которые останутся после проведения электронной ярмарки, будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости gsz.gov.by .

Проводит мероприятие комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты.