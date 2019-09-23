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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 26 и 27 сентября

24.09.2019 20:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 26 и 27 сентября
Фото из открытых источников

В течение двух дней с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by граждане смогут задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 26 и 27 сентября Опыт или молодость? Что происходит на рынке труда и легко ли найти работу

ГП "Гостиницы столицы" предложит соискателям девять вакансий: бухгалтер, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, кухонный рабочий, горничная, повар, администратор гостиницы, официант, администратор зала, юрист.

Актуальные вакансии, которые останутся после проведения электронной ярмарки, будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости gsz.gov.by.

Проводит мероприятие комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты.

 
 
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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 26 и 27 сентября, участие в ней примет ГП "Гостиницы столицы", сообщили в комитете по труду, занятости и социальной...
 
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