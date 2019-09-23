|
Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 26 и 27 сентября
24.09.2019 20:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В течение двух дней с 10.00 до 12.00 на сайте
ГП "Гостиницы столицы" предложит соискателям девять вакансий: бухгалтер, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, кухонный рабочий, горничная, повар, администратор гостиницы, официант, администратор зала, юрист.
Актуальные вакансии, которые останутся после проведения электронной ярмарки, будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости
Проводит мероприятие комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 26 и 27 сентября, участие в ней примет ГП "Гостиницы столицы", сообщили в комитете по труду, занятости и социальной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)