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Возвращение на свободу: церковь в Беларуси поможет бывшим заключенным
24.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси планируется создать реабилитационный центр для тех, кто вышел из заключения, передает телеканал «МИР 24». Патронировать учреждение будет Белорусская православная церковь.
Проблему реабилитации осужденных священнослужители и сотрудники МВД обсуждают на конференции в Минске. Представители духовенства из Беларуси, Молдовы, Польши, России и Украины вместе с представителями органов внутренних дел говорят о планах и перспективах тюремного служения. Встречу посвятили 25-летию сотрудничества Департамента исполнения наказаний и Белорусской православной церкви.
Сейчас в колониях Беларуси открыты 15 церквей. Один из важных вопросов – материальное оснащение тюремных храмов.
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Священнослужители из Беларуси, Молдовы, Польши, России и Украины встретились на конференции в Минске.
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