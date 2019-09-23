Возвращение на свободу: церковь в Беларуси поможет бывшим заключенным

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси планируется создать реабилитационный центр для тех, кто вышел из заключения, передает телеканал «МИР 24». Патронировать учреждение будет Белорусская православная церковь.

Проблему реабилитации осужденных священнослужители и сотрудники МВД обсуждают на конференции в Минске. Представители духовенства из Беларуси, Молдовы, Польши, России и Украины вместе с представителями органов внутренних дел говорят о планах и перспективах тюремного служения. Встречу посвятили 25-летию сотрудничества Департамента исполнения наказаний и Белорусской православной церкви.

«Мы хотим создать такой центр. Осужденные, которые освобождаются, вследствие длительного пребывания в условиях лишения свободы потеряли социальные связи. В первый период после освобождения у них должно быть место, где они могут находиться, где есть питание, работа. И, естественно, участие во всех мероприятиях, которые будет проводить церковь», – рассказал Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь.

Сейчас в колониях Беларуси открыты 15 церквей. Один из важных вопросов – материальное оснащение тюремных храмов.