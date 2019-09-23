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Михаил Котюков: развитие приборной базы станет серьёзным импульсом для развития Белорусско-Российского университета в целом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 сентября Игорь Карпенко и его российский коллега Михаил Котюков побывали в новом учебно-лабораторном корпусе Белорусско-Российского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что он станет своеобразным инновационным центром для научных разработок и последующего внедрения их в производство.
Михаил Котюков, министр науки и высшего образования России:
Дмитрий Соловьев, заместитель государственного секретаря Союзного государства:
Министры обсудили и подготовку совместного проекта «Поезд памяти и славы». В год 75-летия Победы состав проедет от Бреста до Владивостока – всего 7600 километров. В Москву он прибудет 21 июня, именно в этот день 75 лет назад подобный поезд привез победителей из Берлина на Белорусский вокзал.
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Михаил Котюков: развитие приборной базы станет серьёзным импульсом для развития Белорусско-Российского университета в целом
Новости Беларуси. 24 сентября Игорь Карпенко и его российский коллега Михаил Котюков побывали в новом учебно-лабораторном корпусе Белорусско-Российского...
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