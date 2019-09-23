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Михаил Котюков: развитие приборной базы станет серьёзным импульсом для развития Белорусско-Российского университета в целом

24.09.2019 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 сентября Игорь Карпенко и его российский коллега Михаил Котюков побывали в новом учебно-лабораторном корпусе Белорусско-Российского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Котюков: развитие приборной базы станет серьёзным импульсом для развития Белорусско-Российского университета в целом

Планируется, что он станет своеобразным инновационным центром для научных разработок и последующего внедрения их в производство.

Михаил Котюков: развитие приборной базы станет серьёзным импульсом для развития Белорусско-Российского университета в целом

Михаил Котюков, министр науки и высшего образования России:
Мы сегодня видим развитие приборной базы, которая станет серьезным импульсом для развития университета в целом. Если эти приборы сегодня отвечают самым современным вызовам и если это приборы, на которых работают индустриальные компании, это означает, что студент получает в процессе учебы самые необходимые компетенции.

Михаил Котюков: развитие приборной базы станет серьёзным импульсом для развития Белорусско-Российского университета в целом

Дмитрий Соловьев, заместитель государственного секретаря Союзного государства:
На этом проекты мы не остановимся, мы будем дальше финансировать и находить в себе возможности и финансовые источники для финансирования и создания материальной базы в дальнейшем. Мы должны, наверное, прежде всего думать о будущем, о нашей молодежи, чтобы они действительно получали профильное и очень хорошее образование.

Михаил Котюков: развитие приборной базы станет серьёзным импульсом для развития Белорусско-Российского университета в целом

Министры обсудили и подготовку совместного проекта «Поезд памяти и славы». В год 75-летия Победы состав проедет от Бреста до Владивостока – всего 7600 километров. В Москву он прибудет 21 июня, именно в этот день 75 лет назад подобный поезд привез победителей из Берлина на Белорусский вокзал.

Люди в материале: Михаил Котюков, Дмитрий Соловьев
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 24 сентября Игорь Карпенко и его российский коллега Михаил Котюков побывали в новом учебно-лабораторном корпусе Белорусско-Российского...
 
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