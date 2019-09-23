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Игорь Карпенко: новая редакция Кодекса об образовании практически завершена

24.09.2019 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Работа над новой редакцией Кодекса об образовании почти завершена. Об этом заявил министр образования Беларуси 24 сентября в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже три года министерство изучает предложения, которые поступают от общественности. Сейчас наступил завершающий этап в работе над проектом. Также Игорь Карпенко прокомментировал и тему последних дней, активно обсуждаемую в некоторых СМИ: о грядущей реформе среднего образования.

Игорь Карпенко: новая редакция Кодекса об образовании практически завершена

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы договорились, что комплексно все эти вопросы мы обсудим на большом совещании по вопросам образования, которое пройдет до конца года. Я думаю, что это совещание расставит точки над «і». Еще в 2016 году, сразу после назначения меня министром образования, новая редакция кодекса была выставлена на сайте Министерства образования. Каждый мог внести свои предложения.

Сейчас уже наступил завершающий этап, когда мы прошли практически все согласования. У нас появилось просто несколько разногласий, которые мы должны были урегулировать. Я думаю, что в установленном порядке кодекс будет внесен в парламент страны на рассмотрение.

Люди в материале: Игорь Карпенко
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Работа над новой редакцией Кодекса об образовании почти завершена. Об этом заявил министр образования Беларуси 24 сентября в Могилеве, сообщили в...
 
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