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Игорь Карпенко: новая редакция Кодекса об образовании практически завершена
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работа над новой редакцией Кодекса об образовании почти завершена. Об этом заявил министр образования Беларуси 24 сентября в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже три года министерство изучает предложения, которые поступают от общественности. Сейчас наступил завершающий этап в работе над проектом. Также Игорь Карпенко прокомментировал и тему последних дней, активно обсуждаемую в некоторых СМИ: о грядущей реформе среднего образования.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Сейчас уже наступил завершающий этап, когда мы прошли практически все согласования. У нас появилось просто несколько разногласий, которые мы должны были урегулировать. Я думаю, что в установленном порядке кодекс будет внесен в парламент страны на рассмотрение.
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Новости Беларуси. Работа над новой редакцией Кодекса об образовании почти завершена. Об этом заявил министр образования Беларуси 24 сентября в Могилеве, сообщили в...
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