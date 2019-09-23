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В Гомеле горел одноэтажный ангар с акриловыми ваннами

24.09.2019 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 сентября примерно в полшестого вечера в Гомеле на улице Войсковой горел металлический ангар.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей одноэтажное здание было полностью охвачено огнём. Пожар был потушен. Никто не пострадал. 

В Гомеле горел одноэтажный ангар с акриловыми ваннами
Фото: Гомельское ОУМЧС

Повреждены ангар, акриловые ванны (продукция), печи и установки для нанесения акрила. Причина пожара выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации отопительного оборудования.

В Гомеле горел одноэтажный ангар с акриловыми ваннами
Фото: Гомельское ОУМЧС

Уточняется, что ангар находится на территории частного предприятия, которое производит изделия из стеклопластика.

В Гомеле горел одноэтажный ангар с акриловыми ваннами
Фото: Гомельское ОУМЧС

На прошлой неделе в Минском районе горело предприятие по переработке отходов.

Пламя распространилось на 30 квадратных метров – здесь подробности.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 24 сентября примерно в полшестого вечера в Гомеле на улице Войсковой горел металлический ангар. По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту...
 
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