В Гомеле горел одноэтажный ангар с акриловыми ваннами

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 сентября примерно в полшестого вечера в Гомеле на улице Войсковой горел металлический ангар.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей одноэтажное здание было полностью охвачено огнём. Пожар был потушен. Никто не пострадал.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Повреждены ангар, акриловые ванны (продукция), печи и установки для нанесения акрила. Причина пожара выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации отопительного оборудования.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Уточняется, что ангар находится на территории частного предприятия, которое производит изделия из стеклопластика.



Фото: Гомельское ОУМЧС

На прошлой неделе в Минском районе горело предприятие по переработке отходов.