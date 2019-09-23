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В Гомеле горел одноэтажный ангар с акриловыми ваннами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 сентября примерно в полшестого вечера в Гомеле на улице Войсковой горел металлический ангар.
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Повреждены ангар, акриловые ванны (продукция), печи и установки для нанесения акрила. Причина пожара выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации отопительного оборудования.
Уточняется, что ангар находится на территории частного предприятия, которое производит изделия из стеклопластика.
На прошлой неделе в Минском районе горело предприятие по переработке отходов.
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Новости Беларуси. 24 сентября примерно в полшестого вечера в Гомеле на улице Войсковой горел металлический ангар. По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту...
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