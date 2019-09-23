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Взрыва не было. В Минске пятиклассники засыпали школу порошком огнетушителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 сентября в Минске спасатели выезжали в СШ №93, поскольку появились сведения о возможном взрыве.
Как
Детей на час перевели на другой этаж, чтобы не останавливать уроки. В инциденте никто не пострадал.
В начале сентября в Буда-Кошелёво мальчик написал нецензурные слова на машине десанта.
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Новости Беларуси. 24 сентября в Минске спасатели выезжали в СШ №93, поскольку появились сведения о возможном взрыве. Как сообщает Минское ГУМЧС, взрыва не было. Во...
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