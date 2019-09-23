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Взрыва не было. В Минске пятиклассники засыпали школу порошком огнетушителя

24.09.2019 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 сентября в Минске спасатели выезжали в СШ №93, поскольку появились сведения о возможном взрыве.

Как сообщает Минское ГУМЧС, взрыва не было. Во вторник около 10 утра в коридоре здания пятиклассники выдернули чеку из 8-ми литрового порошкового огнетушителя и нажали на рычаг. В результате второй этаж школы оказался засыпан порошком.

Детей на час перевели на другой этаж, чтобы не останавливать уроки. В инциденте никто не пострадал.

В начале сентября в Буда-Кошелёво мальчик написал нецензурные слова на машине десанта.

Ребёнок хотел казаться старше в глазах приятелей – подробнее здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 24 сентября в Минске спасатели выезжали в СШ №93, поскольку появились сведения о возможном взрыве. Как сообщает Минское ГУМЧС, взрыва не было. Во...
 
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