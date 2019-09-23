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Министр транспорта рассказал, какие дороги Беларуси будут реконструировать

24.09.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стратегию развития транспортного комплекса обсудили 24 сентября в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр транспорта рассказал, какие дороги Беларуси будут реконструировать

Несмотря на то, что отрасль стабильно работает, не все планы на 2019 год выполняются: отстает экспорт по трубопроводу и морю. Но все же потенциал для роста есть: на долю транспорта приходится 44 % от всего экспорта услуг. Минтранс делает ставку на ЖД-перевозки, транзит водного транспорта по территории Украины и автомобильные грузопотоки. Повысит экспортную статью и ратификация межправительственного соглашения с Китаем.

Министр транспорта рассказал, какие дороги Беларуси будут реконструировать

Ну а транспортной привлекательности будет способствовать создание достойной инфраструктуры. Крупные проекты реконструкции дорог уже в работе.

Министр транспорта рассказал, какие дороги Беларуси будут реконструировать

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Сейчас готовим кредитные соглашения на реконструкцию автомобильных дорог. Мы закончили в этом году трассы М6, Р80. У нас в планах приступить к реконструкции дороги М7 в направлении на Вильнюс, приступить к реконструкции автомобильных дорог М3 Минск–Витебск и Р46 Лепель–Полоцк со строительством обхода Новополоцка и строительством моста. Так же у нас в планах реконструкция 13 крупных мостов на республиканских автомобильных дорогах.

Министр транспорта рассказал, какие дороги Беларуси будут реконструировать

Апгрейд магистралей – проект долгосрочный, потому новые участки дорог будут вводиться поочередно. Трассу М7, ремонт которой вместе с реконструкцией КПП «Каменный Лог» обойдется в 120 миллионов евро, планируют закончить к началу чемпионату мира по хоккею. Напомним, первенство пройдет в 2021 году в нашей стране и Латвии.

Люди в материале: Алексей Авраменко
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Стратегию развития транспортного комплекса обсудили 24 сентября в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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