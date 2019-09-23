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Министр транспорта рассказал, какие дороги Беларуси будут реконструировать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стратегию развития транспортного комплекса обсудили 24 сентября в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на то, что отрасль стабильно работает, не все планы на 2019 год выполняются: отстает экспорт по трубопроводу и морю. Но все же потенциал для роста есть: на долю транспорта приходится 44 % от всего экспорта услуг. Минтранс делает ставку на ЖД-перевозки, транзит водного транспорта по территории Украины и автомобильные грузопотоки. Повысит экспортную статью и ратификация межправительственного соглашения с Китаем.
Ну а транспортной привлекательности будет способствовать создание достойной инфраструктуры. Крупные проекты реконструкции дорог уже в работе.
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Апгрейд магистралей – проект долгосрочный, потому новые участки дорог будут вводиться поочередно. Трассу М7, ремонт которой вместе с реконструкцией КПП «Каменный Лог» обойдется в 120 миллионов евро, планируют закончить к началу чемпионату мира по хоккею. Напомним, первенство пройдет в 2021 году в нашей стране и Латвии.
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Новости Беларуси. Стратегию развития транспортного комплекса обсудили 24 сентября в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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