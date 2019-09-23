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Минску не дали Суперкубок Европы 2021 года

24.09.2019 20:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футбольный Суперкубок Европы 2021 году пройдет в Белфасте. Напомним, что на его проведение претендовал Минск.


Фото: Reuters

Неделю назад проведение Суперкубка в Минске обсуждали президент Беларуси Александр Лукашенко и президент УЕФА Алесандер Чеферин. Правда, речь шла о 2022 годе, а не 2021.

— Мы сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента, — заверил президент.

Вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями. Поэтому если Союз европейских футбольных ассоциаций в этом направлении будет думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне, что касается нашего континента, — сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Футбольный Суперкубок Европы 2021 году пройдет в Белфасте. Напомним, что на его проведение претендовал Минск.
 
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