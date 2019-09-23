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Николай Козеко: «Ожидается большой такой пресс со стороны иностранных спортсменок на наших»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты начинают новый сезон, который с полным основанием можно назвать экспериментальным для них. Акцент на молодежь и на подготовку к Олимпиаде-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Чистый прыжок бэк-фулл-фулл-фулл – тройное сальто назад с тройным пируэтом – в исполнении Аллы Цупер принес белорусам золотую награду сочинской Олимпиады. Спустя пять с лишним лет, чтобы бороться за мировой пьедестал, мужчинам необходимо выполнять как минимум тройное сальто с четырьмя пируэтами, а женщинам – с двумя. В белорусской сборной предстоящий сезон станет экспериментальным.
Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Особых штатных изменений в команде не произошло, вот только олимпийский чемпион Антон Кушнир подался на тренерские хлеба. Пропустили прошлый сезон Гладченко, Густик и Цупер, но сегодня ребята уже в строю и готовы выступать на этапе Кубка Европы. Правда, у них подросли конкуренты.
Павел Дик, серебряный призер мира среди юниоров:
Есть в сборной и совсем молодые Макар Митрофанов и Игорь Гребеньков. Сегодня они способны потеснить мировых лидеров.
Николай Козеко:
Сегодня вектор работы белорусов направлен на Олимпийские игры 2022 года. Пока все наши ребята готовятся к этапу Кубка Европы в финском городе Рука. Этот турнир станет проверкой сил перед серией этапов Кубка мира в Китае.
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Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты начинают новый сезон, который с полным основанием можно назвать экспериментальным для них. Акцент на молодежь и на...
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