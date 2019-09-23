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Николай Козеко: «Ожидается большой такой пресс со стороны иностранных спортсменок на наших»

24.09.2019 21:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты начинают новый сезон, который с полным основанием можно назвать экспериментальным для них. Акцент на молодежь и на подготовку к Олимпиаде-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

О состоянии дел в национальной команде расскажет Юлия Силипицкая.

Николай Козеко: «Ожидается большой такой пресс со стороны иностранных спортсменок на наших»

Чистый прыжок бэк-фулл-фулл-фулл – тройное сальто назад с тройным пируэтом – в исполнении Аллы Цупер принес белорусам золотую награду сочинской Олимпиады. Спустя пять с лишним лет, чтобы бороться за мировой пьедестал, мужчинам необходимо выполнять как минимум тройное сальто с четырьмя пируэтами, а женщинам – с двумя. В белорусской сборной предстоящий сезон станет экспериментальным.

Николай Козеко: «Ожидается большой такой пресс со стороны иностранных спортсменок на наших»

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Очень много девочек. Австралийки вышли, американки выходят на тройные сальто, китаянки. Так что сейчас у девочек ожидается такой большой прорыв и большой такой пресс со стороны иностранных спортсменок на наших.

Николай Козеко: «Ожидается большой такой пресс со стороны иностранных спортсменок на наших»

Особых штатных изменений в команде не произошло, вот только олимпийский чемпион Антон Кушнир подался на тренерские хлеба. Пропустили прошлый сезон Гладченко, Густик и Цупер, но сегодня ребята уже в строю и готовы выступать на этапе Кубка Европы. Правда, у них подросли конкуренты.

Николай Козеко: «Ожидается большой такой пресс со стороны иностранных спортсменок на наших»

Павел Дик, серебряный призер мира среди юниоров:
Планы, если можно так выразиться, грандиозные. Потому что я как считаю, оценивая себя: я проделал огромную работу за летний сезон. И поэтому я вполне уверен в своих силах и возможностях. Поэтому рассчитываю на высокий результат. Основные старты в этом сезоне – это кубки мира, на них и планирую попасть в тройку лидеров.

Николай Козеко: «Ожидается большой такой пресс со стороны иностранных спортсменок на наших»

Есть в сборной и совсем молодые Макар Митрофанов и Игорь Гребеньков. Сегодня они способны потеснить мировых лидеров.

Николай Козеко: «Ожидается большой такой пресс со стороны иностранных спортсменок на наших»

Николай Козеко:
Пришли они так сильно, практически снесли всех остальных и в лидирующую группу вошли сейчас на водном трамплине. Другое дело, как это получится у нас на основных соревнованиях, на снежных. Это будем смотреть уже по окончанию сезона и будем делать какие-то выводы.

Николай Козеко: «Ожидается большой такой пресс со стороны иностранных спортсменок на наших»

Сегодня вектор работы белорусов направлен на Олимпийские игры 2022 года. Пока все наши ребята готовятся к этапу Кубка Европы в финском городе Рука. Этот турнир станет проверкой сил перед серией этапов Кубка мира в Китае.

Николай Козеко: «Ожидается большой такой пресс со стороны иностранных спортсменок на наших»

Люди в материале: Николай Козеко, Павел Дик, Юлия Силипицкая
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты начинают новый сезон, который с полным основанием можно назвать экспериментальным для них. Акцент на молодежь и на...
 
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