Юрий Пунтус возглавил футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В послужном списке 58-летнего специалиста – руководство такими командами как БАТЭ, брестское «Динамо», бобруйская «Белшина», «Смолевичи», «Славия» и «МТЗ-РИПО», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2006-2007 годах он возглавлял сборную Беларуси. Этот сезон Юрий Пунтус начал в качестве тренера «Белшины»: на данный момент команда занимает второе место в первой лиге.





В «Торпедо-БелАЗ» Пунтус пришел на смену Вадиму Скрипченко. Жодинцы сейчас имеют 38 очков в активе и занимают пятую строчку в турнирной таблице высшей лиги.