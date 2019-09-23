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Юрий Пунтус возглавил футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ»

24.09.2019 20:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В послужном списке 58-летнего специалиста – руководство такими командами как БАТЭ, брестское «Динамо», бобруйская «Белшина», «Смолевичи», «Славия» и «МТЗ-РИПО», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2006-2007 годах он возглавлял сборную Беларуси. Этот сезон Юрий Пунтус начал в качестве тренера «Белшины»: на данный момент команда занимает второе место в первой лиге.

Юрий Пунтус возглавил футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ»

В «Торпедо-БелАЗ» Пунтус пришел на смену Вадиму Скрипченко. Жодинцы сейчас имеют 38 очков в активе и занимают пятую строчку в турнирной таблице высшей лиги.

Люди в материале: Юрий Пунтус
 
 
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Новости Беларуси. В послужном списке 58-летнего специалиста – руководство такими командами как БАТЭ, брестское «Динамо», бобруйская «Белшина», «Смолевичи»,...
 
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