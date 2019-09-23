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Что стало с Александрой из «Москва слезам не верит» и чем сейчас занимается актриса
Источник материала: СТВ
Мало кто из поклонников советского кинематографа не знает о Наталье Вавиловой, которая знаменита по многим фильмам и особенно ролью Александры в «Москва слезам не верит».
Когда-то 14-летнюю девочку заметил ассистент режиссёра Юлии Солнцевой, который и предложил сняться в киноповести «Такие высокие горы». Так состоялся дебют Натальи.
Фото: instagram.com/wonly_ru
Пика славы Вавилова достигла после участия в кинокартине «Москва слезам не верит», на премьере которого актриса познакомилась со своим будущим супругом Самвелом Гаспаровым.
Что интересно, родители не хотели позволять дочери сниматься, но после визита Владимира Меньшова и Алексея Баталова уступили. Так что теперь перед Натальей были открыты все дороги.
Однако вскоре произошёл неприятный инцидент, положивший конец актёрской карьере Вавиловой. На съёмках она упала с лошади и сильно травмировала спину. Съёмочная группа не дождалась выздоровления Натальи, продолжив без неё. Девушка обиделась, больше не возвращалась на экраны и прекратила общение с прессой.
Фото: Кино-театр.ру
Сейчас Вавилова ведёт спокойную жизнь. В 2016 году она проживала на Рублёвке вместе с мужем, занималась огородом, ухаживала за цветами, ходила в церковь, помогала малоимущим. В 2018 году появилась информация, что супруги переехали в квартиру на юго-западе Москвы.
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Мало кто из поклонников советского кинематографа не знает о Наталье Вавиловой, которая знаменита по многим фильмам и особенно ролью Александры в «Москва слезам не...
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