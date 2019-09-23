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Что стало с Александрой из «Москва слезам не верит» и чем сейчас занимается актриса

24.09.2019 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мало кто из поклонников советского кинематографа не знает о Наталье Вавиловой, которая знаменита по многим фильмам и особенно ролью Александры в «Москва слезам не верит».

Когда-то 14-летнюю девочку заметил ассистент режиссёра Юлии Солнцевой, который и предложил сняться в киноповести «Такие высокие горы». Так состоялся дебют Натальи.

Что стало с Александрой из «Москва слезам не верит» и чем сейчас занимается актрисаФото: instagram.com/wonly_ru

Пика славы Вавилова достигла после участия в кинокартине «Москва слезам не верит», на премьере которого актриса познакомилась со своим будущим супругом Самвелом Гаспаровым.

Что интересно, родители не хотели позволять дочери сниматься, но после визита Владимира Меньшова и Алексея Баталова уступили. Так что теперь перед Натальей были открыты все дороги.

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Что стало с Александрой из «Москва слезам не верит» и чем сейчас занимается актриса
Фото: instagram.com/spletni_com_

Однако вскоре произошёл неприятный инцидент, положивший конец актёрской карьере Вавиловой. На съёмках она упала с лошади и сильно травмировала спину. Съёмочная группа не дождалась выздоровления Натальи, продолжив без неё. Девушка обиделась, больше не возвращалась на экраны и прекратила общение с прессой.

Что стало с Александрой из «Москва слезам не верит» и чем сейчас занимается актрисаФото: Кино-театр.ру

Сейчас Вавилова ведёт спокойную жизнь. В 2016 году она проживала на Рублёвке вместе с мужем, занималась огородом, ухаживала за цветами, ходила в церковь, помогала малоимущим. В 2018 году появилась информация, что супруги переехали в квартиру на юго-западе Москвы.

Люди в материале: Наталья Вавилова, Самвел Гаспаров, Владимир Меньшов, Алексей Баталов, Юлия Солнцева
 
 
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Мало кто из поклонников советского кинематографа не знает о Наталье Вавиловой, которая знаменита по многим фильмам и особенно ролью Александры в «Москва слезам не...
 
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