ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инфоцентр ЦИК откроется в Минске 17 ноября в малом зале Дворца Республики

24.09.2019 21:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Информационный центр ЦИК начнет работу 17 ноября. Разместится он, как и прежде, во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфоцентр ЦИК откроется в Минске 17 ноября в малом зале Дворца Республики

Эта локация наиболее удобна для проведения пресс-конференций Центризбиркома с участием иностранных журналистов и наблюдателей. Стоит отметить, что в ЦИК уже поступил предварительный сигнал от Парламентской ассамблеи Совета Европы о приезде миссии краткосрочных наблюдателей. Аккредитацию на выборы уже получили международные наблюдатели от СНГ.

Инфоцентр ЦИК откроется в Минске 17 ноября в малом зале Дворца Республики

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
17 ноября в десять утра мы сможем с вами там провести первую пресс-конференцию. Конечно, к сожалению, это мероприятие не может охватить всех наблюдателей. Национальные наблюдатели не имеют аккредитации в данном центре – просто для этого понадобился бы стадион, потому что у нас национальных наблюдателей десятки тысяч. Прежде всего для тех, кто приезжает в нашу страну, и создаются подобные условия.

Инфоцентр ЦИК откроется в Минске 17 ноября в малом зале Дворца Республики

Обсуждали 24 сентября в ЦИК и создание безбарьерной среды на предстоящих парламентских выборах. Для избирателей с ограниченными возможностями на участках организуют кабины большего размера с низкими столами, оборудованными ширмами. В помощь предоставят лупы и специальные трафареты. Сохранится и возможность голосования на дому. Теледебаты и выступления кандидатов на нашем телеканале будут сопровождаться субтитрами и бегущей строкой.

Выборы депутатов Палаты представителей пройдут 17 ноября, в Совет Республики – 7 ноября.

Люди в материале: Лидия Ермошина
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Информационный центр ЦИК начнет работу 17 ноября. Разместится он, как и прежде, во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Солигорском водохранилище пройдут соревнования рыболовов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика