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Инфоцентр ЦИК откроется в Минске 17 ноября в малом зале Дворца Республики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Информационный центр ЦИК начнет работу 17 ноября. Разместится он, как и прежде, во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта локация наиболее удобна для проведения пресс-конференций Центризбиркома с участием иностранных журналистов и наблюдателей. Стоит отметить, что в ЦИК уже поступил предварительный сигнал от Парламентской ассамблеи Совета Европы о приезде миссии краткосрочных наблюдателей. Аккредитацию на выборы уже получили международные наблюдатели от СНГ.
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Обсуждали 24 сентября в ЦИК и создание безбарьерной среды на предстоящих парламентских выборах. Для избирателей с ограниченными возможностями на участках организуют кабины большего размера с низкими столами, оборудованными ширмами. В помощь предоставят лупы и специальные трафареты. Сохранится и возможность голосования на дому. Теледебаты и выступления кандидатов на нашем телеканале будут сопровождаться субтитрами и бегущей строкой.
Выборы депутатов Палаты представителей пройдут 17 ноября, в Совет Республики – 7 ноября.
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Новости Беларуси. Информационный центр ЦИК начнет работу 17 ноября. Разместится он, как и прежде, во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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