Отчёт ЕПФР: Слуцкий сахарный завод вышел в прибыль

Источник материала: Слуцк Город





ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» отчитался о работе в первом полугодии текущего года, отчет доступен на Едином портале финансового рынка. Об этом пишет портал Agronews.by.

Выручка завода в январе-июне увеличилась на 9,9% и составила 135,6 млн рублей. Себестоимость реализованной продукции стала меньше на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 102,97 млн рублей. Прибыль от реализации увеличилась в 4,4 раза, этот показатель составил 24,5 млн рублей.

Чистая прибыль ОАО «Слуцкий сахарорафинадный завод» — 15 млн рублей. При этом по итогам первого полугодия 2018 года предприятие фиксировало чистый убыток в 3,2 млн рублей.