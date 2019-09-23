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Отчёт ЕПФР: Слуцкий сахарный завод вышел в прибыль

24.09.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Отчёт ЕПФР: Слуцкий сахарный завод вышел в прибыль

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» отчитался о работе в первом полугодии текущего года, отчет доступен на Едином портале финансового рынка. Об этом пишет портал Agronews.by.

Выручка завода в январе-июне увеличилась на 9,9% и составила 135,6 млн рублей. Себестоимость реализованной продукции стала меньше на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 102,97 млн рублей. Прибыль от реализации увеличилась в 4,4 раза, этот показатель составил 24,5 млн рублей.

Чистая прибыль ОАО «Слуцкий сахарорафинадный завод» — 15 млн рублей. При этом по итогам первого полугодия 2018 года предприятие фиксировало чистый убыток в 3,2 млн рублей.

Отметим, что предприятие в последние годы остается единственным прибыльным из отечественных производителей сахара.

 
 
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» отчитался о работе в первом полугодии текущего года, отчет доступен на Едином портале финансового рынка. Об этом пишет...
 
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