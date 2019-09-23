Программа мероприятий, посвящённых Дню города и ХVIII Белорусскому фестивалю искусств имени народного артиста Беларуси Николая Чуркина

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Программа мероприятий, посвящённых Дню города, 76-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и ХVIII Белорусскому фестивалю искусств имени народного артиста Беларуси Николая Чуркина.

26-27.09.2019

14.00 Научно-практическая конференция «Мсціслаў і Мсціслаўскі край: гісторыя, падзеі, людзі».

ГУО «СШ №2 г. Мстиславля».

27.09.2019-01.10.2019

09.00-17.00 Выставка предметов военной тематики «Войны священные страницы, навеки в памяти людской». УК «Мстиславский районный историко-археологический музей».

27.09.2019

10.00 Презентация книги А. Метельского «Мсціслаў і Мсціслаўскі край. Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі». УК «Сеть публичных библиотек Мстиславского района».

27.09.2019

11.00 спектакль Могилёвского областного театра кукол «Приключение Джека Воробья». Районный центр культуры и народного творчества.

28.09.2019

13.00-17.00 Проведение выставки ДПИ «Таленты творчасці маёй спадчыны». Пленэр художников из России и Беларуси «Крыніцы натхнення» совместно с участниками образцовой студии «Радуга» Районного дома ремёсел. Районный дом ремёсел, ул. Пироговская.

14.00 Возложение венков, цветов руководством района, представителями государственных учреждений, общественных организаций и объединений, трудовыми коллективами. Парк Мира.

13.00 Подписание соглашения о сотрудничестве организаций профсоюзов работников культуры Могилёвской и Смоленской областей. Дворец бракосочетаний и торжеств.

14.00 Торжественное мероприятие «Мой родны Мсціслаў — натхнёнасці крыніца» и международная акция памяти «Во славу общей Победы!». Парк Мира.

15.00 Фотовыставка «Родному краю посвящается». Площадь имени Петра Мстиславца.

15.00 Детская концертная развлекательная программа «Улыбки детства тебе, Мстиславщина!». Площадь имени Петра Мстиславца, сценическая площадка, Детская школа искусств, Центр детского творчества.

16.00 Конкурс литературно-художественного чтения «Листая страницы памяти». Площадь имени Петра Мстиславца, сценическая площадка, сеть публичных библиотек.

14.00-21.00 Выездной кинотеатр, демонстрация мультфильмов, художественного фильма «Коридор бессмертия». Отдел киновидеообслуживания населения.

15.00 Молодёжная интерактивная площадка «#Мстиславль_День города». Площадь имени Петра Мстиславца (напротив Дворца торжеств и бракосочетания), отдел по образованию, БРСМ, колледж.

15.00 Концерт белорусской музыки заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси» да 150-годдзя Мікалая Чуркіна». Районный центр культуры и народного творчества.

18.00 Праздничный концерт заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси», посвящённый 70-летию со дня рождения народного артиста России Валерия Леонтьева «Милый друг». Площадь имени Петра Мстиславца, сценическая площадка (РЦКиНТ).

19.00 Праздничный концерт художественной самодеятельности солистов Районного центра культуры и народного творчества «Наши песни тебе, мой край!» Площадь имени Петра Мстиславца, около сценической площадки.

21.00 Праздничная молодёжная дискотека «Мы разам». Районный центр культуры и народного творчества.

23.00 Ночная праздничная дискотека с участием Dj ElliKa «Танцевальный шок». Районный центр культуры и народного творчества.

Во время проведения праздника работают торговля, аттракционы, прокат детских автомобилей, выставки.

В программе возможны изменения.