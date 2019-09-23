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«Брат на брата», или как жилищные вопросы решить мирным путем

24.09.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Случаи, когда квадратные метры становятся камнем преткновения между родственниками, не редкость. Порой ситуация решается весьма радикальным способом. Так, в районный отдел внутренних дел поступило сообщение от жителя Пинского района. Мужчина сообщил, что его избил брат, кроме того, он угрожал ему арбалетом.

«Брат на брата», или как жилищные вопросы решить мирным путем

В ходе проведения проверки правоохранителями установлено, что причиной конфликта между братьями стал жилищный вопрос: из-за раздела права собственности на дом, в котором они проживают, между родственниками на протяжении длительного времени сложились неприязненные отношения.

При осмотре места происшествия изъят арбалет для проведения экспертизы на предмет отнесения к метальному оружию. В случае признания его таковым, неприятностей с законом одному из братьев не избежать.

Если изменить вектор ситуации, то конфликт можно было решить мирным путем на начальной стадии. Для определения вариантов раздела домовладения (жилого дома, земельного участка) с учетом долей в праве собственности, определения соответствия (несоответствия) фактических границ земельного участка юридическим границам в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области проводятся строительно-технические экспертизы. По результатам исследования экспертами в соответствии с законодательством в сфере строительства, техническими нормативами предлагаются несколько вариантов раздела имущества (порядка пользования земельным участком), что позволяет конфликтующим сторонам найти оптимальный способ решения жилищного вопроса.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
 
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