Путь домой – 15 лет Музею им. Т. Костюшко в Коссово

Источник материала: Виртуальный Брест

23 сентября 2019 г. в Коссово в рамках торжественных мероприятий «Лента памяти. Возвращение Т. Костюшко на Родину» по случаю 15-летия ГУК «Мемориальный музей - усадьба им. Т. Костюшко» прошёл вернисаж выставки «Образы Тадеуша Костюшко и близких его сердцу дам», организованной Генеральным консульством РП в Бресте, ГУК "Мемориальный музей - усадьба им. Т. Костюшко" и Фондом им. Т. Костюшко в Варшаве.





Праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику Тадеуша Костюшко и минутой молчания. Руководители музея – его директор Наталья Владимировна Сушко и заместитель директора Ирина Николаевна Семенюк – представили гостям ленту воспоминаний о истории основания музея, а стоящие у истоков этого учреждения культуры гости могли поделиться важными моментами на пути его становления. Внесшие свой вклад в развитие музея, учреждения и люди были награждены памятными знаками, символизирующими совместный труд по культивированию памяти великого патриота и общественного деятеля. Среди них – дипломатические представительства Польши, США и Украины.





Выставку живописи, приуроченную к данному мероприятию открыли Марек Кшэсняк, председатель Фонда им. Т. Костюшко в Варшаве, Агнешка Фийалковска, атташе Генерального консульства РП в Бресте, и заместитель директора музея Ирина Семенюк. На выставке представлено 12 портретов Тадеуша Костюшко и женщин, сыгравших в его жизни особую роль – его матери Текли из рода Ратомских, Людвики Сосновской, Анны Замойской и Виридианны Фишер.

Автором работ является армянский художник Акоб Микельян, стипендиат Фонда им. Т. Костюшко в Варшаве, выпускник Академии искусств в Ереване. Лауреат Костюшковского Конкурса 2017 в Австралии за картину «Плен». Работы автора были представлены в Москве, Женеве, Вашингтоне и Париже. В творчестве художника доминируют импровизация в композиции, абстракции, гиперреализм, импрессионизм. Среди его работ много портретов, пейзажей, актов, фресок, театральных декораций, копий картин в авторской интерпретации. Предпочтение отдаёт масляным краскам.

Выставку можно будет посетить до 20 октября 2019 г.