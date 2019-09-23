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Путь домой – 15 лет Музею им. Т. Костюшко в Коссово
24.09.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
23 сентября 2019 г. в
Праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику Тадеуша Костюшко и минутой молчания. Руководители музея – его директор Наталья Владимировна Сушко и заместитель директора Ирина Николаевна Семенюк – представили гостям ленту воспоминаний о истории основания музея, а стоящие у истоков этого учреждения культуры гости могли поделиться важными моментами на пути его становления. Внесшие свой вклад в развитие музея, учреждения и люди были награждены памятными знаками, символизирующими совместный труд по культивированию памяти великого патриота и общественного деятеля. Среди них – дипломатические представительства Польши, США и Украины.
Выставку живописи, приуроченную к данному мероприятию открыли Марек Кшэсняк, председатель Фонда им. Т. Костюшко в Варшаве, Агнешка Фийалковска, атташе Генерального консульства РП в Бресте, и заместитель директора музея Ирина Семенюк. На выставке представлено 12 портретов Тадеуша Костюшко и женщин, сыгравших в его жизни особую роль – его матери Текли из рода Ратомских, Людвики Сосновской, Анны Замойской и Виридианны Фишер.
Автором работ является армянский художник Акоб Микельян, стипендиат Фонда им. Т. Костюшко в Варшаве, выпускник Академии искусств в Ереване. Лауреат Костюшковского Конкурса 2017 в Австралии за картину «Плен». Работы автора были представлены в Москве, Женеве, Вашингтоне и Париже. В творчестве художника доминируют импровизация в композиции, абстракции, гиперреализм, импрессионизм. Среди его работ много портретов, пейзажей, актов, фресок, театральных декораций, копий картин в авторской интерпретации. Предпочтение отдаёт масляным краскам.
Выставку можно будет посетить до 20 октября 2019 г.
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