|
Пригородный автобус и грузовик столкнулись под Барановичами
24.09.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло 24 сентября, в 14.40, на автодороге Р108 Барановичи - Молчадь - Дятлово, недалеко от деревни Новая Мышь.
Автобус и грузовик столкнулись на путепроводе у Новой Мыши. Фото: Александр КОРОБ
Пригородный автобус, следовавший по маршруту «Барановичи — Верхлесье — Ягодная», ехал по направлению к агрогородку Жемчужный. По предварительной информации, пригородным автобусом управлял житель Барановичей 1973 года рождения.
Навстречу ему двигался грузовой автомобиль, с которым в какой-то момент и произошло столкновение.
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Как сообщили Intex-press в Барановичской станции скорой неотложной помощи, в аварии никто серьезно не пострадал.
– Поверхностные травмы (порезы, ссадины) зафиксированы у двух человек, – рассказал Василий Бацкалевич, заведующий ССНП, – у водителя и пассажира автобуса.
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло 24 сентября, в 14.40, на автодороге Р108 Барановичи - Молчадь - Дятлово, недалеко от деревни Новая Мышь. Автобус и грузовик столкнулись на путепроводе у...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)