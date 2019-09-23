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Пригородный автобус и грузовик столкнулись под Барановичами

24.09.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло 24 сентября, в 14.40, на автодороге Р108 Барановичи - Молчадь - Дятлово, недалеко от деревни Новая Мышь.

Пригородный автобус и грузовик столкнулись под Барановичами

Автобус и грузовик столкнулись на путепроводе у Новой Мыши. Фото: Александр КОРОБ

Пригородный автобус, следовавший по маршруту «Барановичи — Верхлесье — Ягодная», ехал по направлению к агрогородку Жемчужный. По предварительной информации, пригородным автобусом управлял житель Барановичей 1973 года рождения.

Навстречу ему двигался грузовой автомобиль, с которым в какой-то момент и произошло столкновение.

Пригородный автобус и грузовик столкнулись под Барановичами

Фото: Александр КОРОБ

Пригородный автобус и грузовик столкнулись под Барановичами

Фото: Александр КОРОБ

Как сообщили Intex-press в Барановичской станции скорой неотложной помощи, в аварии никто серьезно не пострадал.

– Поверхностные травмы (порезы, ссадины) зафиксированы у двух человек, – рассказал Василий Бацкалевич, заведующий ССНП, – у водителя и пассажира автобуса.

Пригородный автобус и грузовик столкнулись под Барановичами

Фото: Александр КОРОБ

Пригородный автобус и грузовик столкнулись под Барановичами

Фото: Александр КОРОБ

По факту ДТП проводится проверка.

Пригородный автобус и грузовик столкнулись под Барановичами

Фото: Александр КОРОБ

Пригородный автобус и грузовик столкнулись под Барановичами

Фото: Александр КОРОБ

Пригородный автобус и грузовик столкнулись под Барановичами

Фото: Александр КОРОБ

 
 
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  ДТП произошло 24 сентября, в 14.40, на автодороге Р108 Барановичи - Молчадь - Дятлово, недалеко от деревни Новая Мышь. Автобус и грузовик столкнулись на путепроводе у...
 
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