Пригородный автобус и грузовик столкнулись под Барановичами

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло 24 сентября, в 14.40, на автодороге Р108 Барановичи - Молчадь - Дятлово, недалеко от деревни Новая Мышь.





Автобус и грузовик столкнулись на путепроводе у Новой Мыши. Фото: Александр КОРОБ

Пригородный автобус, следовавший по маршруту «Барановичи — Верхлесье — Ягодная», ехал по направлению к агрогородку Жемчужный. По предварительной информации, пригородным автобусом управлял житель Барановичей 1973 года рождения.

Навстречу ему двигался грузовой автомобиль, с которым в какой-то момент и произошло столкновение.





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ

Как сообщили Intex-press в Барановичской станции скорой неотложной помощи, в аварии никто серьезно не пострадал.

– Поверхностные травмы (порезы, ссадины) зафиксированы у двух человек, – рассказал Василий Бацкалевич, заведующий ССНП, – у водителя и пассажира автобуса.





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ

По факту ДТП проводится проверка.





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ