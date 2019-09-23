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В Бресте стартовал осенний призыв
24.09.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В этом году ряды Вооружённых Сил пополнит 2600 новобранцев из Брестской области и 50 из Бреста.
Служба в армии является обязательной для всех юношей, достигших 18 лет, если нет веских оснований для отсрочки или не прохождения военной службы.
С чего начинается путь призывника? Какие изменения внесены в Закон «О воинской службе»? За ответами мы обратились в военный комиссариат по г. Бресту и Брестского района.
Журналисты: И. Шепелевич,
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В этом году ряды Вооружённых Сил пополнит 2600 новобранцев из Брестской области и 50 из Бреста. Служба в армии является обязательной для всех юношей, достигших 18...
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