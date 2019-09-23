В Бресте стартовал осенний призыв

Источник материала: Виртуальный Брест

В этом году ряды Вооружённых Сил пополнит 2600 новобранцев из Брестской области и 50 из Бреста.





Служба в армии является обязательной для всех юношей, достигших 18 лет, если нет веских оснований для отсрочки или не прохождения военной службы.

С чего начинается путь призывника? Какие изменения внесены в Закон «О воинской службе»? За ответами мы обратились в военный комиссариат по г. Бресту и Брестского района.

Журналисты: И. Шепелевич,

Операторы: С. Куропатов, А. Губчик