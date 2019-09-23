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В Бресте стартовал осенний призыв

24.09.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В этом году ряды Вооружённых Сил пополнит 2600 новобранцев из Брестской области и 50 из Бреста.

В Бресте стартовал осенний призыв

Служба в армии является обязательной для всех юношей, достигших 18 лет, если нет веских оснований для отсрочки или не прохождения военной службы.

С чего начинается путь призывника? Какие изменения внесены в Закон «О воинской службе»? За ответами мы обратились в военный комиссариат по г. Бресту и Брестского района.

Журналисты: И. Шепелевич,
Операторы: С. Куропатов, А. Губчик

 
Теги: Брест
 
 
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  В этом году ряды Вооружённых Сил пополнит 2600 новобранцев из Брестской области и 50 из Бреста. Служба в армии является обязательной для всех юношей, достигших 18...
 
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