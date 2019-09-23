ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обновленную экспозицию "Берестья" откроют во время форума "Музеи Беларуси"

24.09.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Обновленную экспозицию археологического музея "Берестье" торжественно откроют 5 октября во время IV Национального форума "Музеи Беларуси". Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков, передает корреспондент БЕЛТА.

Обновленную экспозицию "Берестья" откроют во время форума "Музеи Беларуси"

"Мы не только обновили существующую экспозицию, но и заложили основу для последующего развития, возможно, всей территории бывшего древнего Берестья. Проделана большая работа. Территория вокруг музея стала информативной. Появились малые архитектурные формы, которые рассказывают, как трансформировалось название города от первого летописного до сегодняшнего. На стендах можно увидеть, как строился и развивался Берестейский замок, где проходили раскопки, были найдены древние мостовые", - отметил Алексей Митюков.

Обновленную экспозицию "Берестья" откроют во время форума "Музеи Беларуси"

Во время реэкспозиции обновлены все 14 залов археологического музея, внесена новая тема - развитие города и Берестейского замка после XIV века. Посетители могут увидеть, какую одежду носили древние берестяне, какими занимались ремеслами, как выглядел их быт. Некоторые тематические комплексы расширены и дополнены ранее не демонстрировавшимися предметами. Экспозиция стала более интерактивной, появилось аудиосопровождение, используются QR-коды, 3D-очки. Желающие могут заглянуть в кинозал, где показывают исторические и документальные фильмы о Берестье, детей заинтересует тематический мультфильм.

Обновленную экспозицию "Берестья" откроют во время форума "Музеи Беларуси"

Кроме того, проведен капитальный ремонт здания. Стеклянные витражи заменены на стеклопакеты, установлен защитный стеклянный пояс ограждения раскопа. Финансировались все работы за счет областного бюджета, на эти цели направлено более Br1,5 млн.

Обновленную экспозицию "Берестья" откроют во время форума "Музеи Беларуси"

"Берестье" является уникальным музеем, аналогов которого нет в Европе. Он открылся в марте 1982 года на Госпитальном острове Брестской крепости на месте детинца древнего Берестья. С 1969 по 1981 год на этой территории проводились раскопки. Ученые под руководством профессора Петра Лысенко определили точное местоположение городища, была вскрыта часть ремесленного квартала древнего города. Специалисты обнаружили более 220 деревянных жилых и хозяйственных построек XI - начала XIV веков, три уличные мостовые, частоколы, более 43 тыс. предметов материальной культуры.

Обновленную экспозицию "Берестья" откроют во время форума "Музеи Беларуси"

IV Национальный форум "Музеи Беларуси" пройдет в Бресте 4-6 октября. Его организаторами выступают Министерство культуры и Брестский облисполком. Тема мероприятия в этом году - "Музей: наука, инновации, коммуникация".

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Обновленную экспозицию археологического музея "Берестье" торжественно откроют 5 октября во время IV Национального форума "Музеи Беларуси". Об этом сегодня на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отчёт ЕПФР: Слуцкий сахарный завод вышел в прибыль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика